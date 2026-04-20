Hay formas de pasar las vacaciones que no son para todo el mundo, por ejemplo, el camping o más recientemente las camper o autocaravanas que proliferan como hongos. Quien lo hace de esta manera no es que pretenda ahorrar, porque según algunos estudios especializados con lo que cuesta el vehículo, si es de segunda mano, y el mantenimiento anual, se pueden pasar 15 días de vacaciones anuales en un hotel de la costa durante 16 años.

Quienes viajan en autocaravana defienden la libertad de cambiar de paisaje y paisanaje, aunque a menudo terminan viviendo como en una comunidad de vecinos sobre ruedas

El periodo de amortización sube si el vehículo es nuevo y baja si se utiliza muchos días. A las vacaciones en autocaravana se le denomina ahora van life, aunque se va buscando un lugar idílico y encuentran otra media docena de camper que han tenido la misma idea y se vive como en una comunidad de vecinos. Pero sus usuarios defienden la libertad de cambiar de paisaje y paisanaje. Libertad, libertad, cuantas equivocaciones se cometen en tu nombre y puede que con las autocaravanas acabe pasando como con los barcos que eres tan feliz cuando lo compras como cuando lo vendes.