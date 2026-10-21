Iago Salgado se estrenó con el Antela

El Antela arañó un valioso punto en Portonovo (0-0) en un encuentro en el que se estrenó en el primer equipo, Iago Salgado. El guardameta del juvenil antelano dejó su portería a cero después de que el técnico Bruno Gómez apostara por él tras la lesión del portugués Bruno Pío, quien tras probarse en el calentamiento, no pudo superar el esguince de tobillo que lleva arrastrando desde hace unos días.

Tras conocer que iba a ser titular, Salgado reconoce que estaba muy nervioso: “La verdad es que estaba nerviosísimo, pero los compañeros me ayudaron mucho y me tranquilizaron antes de entrar a calentar. Cuando comenzó el partido y pasaron los minutos, los nervios fueron desapareciendo”. En cuanto al encuentro en Baltar, comenta: “Para ser mi primer partido estuvo bien, no encajamos y eso siempre es bueno, pero creo que nos faltaron algunas cosas en la salida de balón”.

Salgado, que se formó en la cantera del propio Antela y de la EDC Xinzo, milita esta campaña en el equipo juvenil albinegro y la pasada temporada ya jugó en Primera Futgal en el filial antelano.

Tanto el joven portero, de apenas 18 años, como el resto de sus compañeros regresarán esta noche a los entrenamientos para preparar el importante duelo frente al Lalín. El encuentro se disputará el domingo, a las 17:00 horas, en el campo de A Moreira.