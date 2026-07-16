Incoherencia manifiesta

Define el diccionario de la Real Academia Española la incoherencia como la falta de lógica, conexión o relación entre distintas ideas, acciones o cosas. También se refiere a cualquier hecho o expresión que carece de sentido o que contradice lo que se ha dicho o hecho anteriormente. La postura de socialistas y nacionalista (así, en singular… y nunca mejor dicho) en el pleno del Senado votando en contra de la transferencia de la AP-9 a Galicia podríamos calificarla, siendo suaves, de incoherencia. Y siendo justos podríamos definirla perfectamente como traición a Galicia… ¿cómo se explica que votaran a favor del mismo texto en el Parlamento de Galicia y en contra en el Senado? ¡Las mismas palabras, en el mismo orden y con idénticos puntos, comas y tildes!

Con un PSOE en su peor momento a todos los niveles territoriales y un BNG en su techo, los números no cuadran"

Quizá estemos hablando de una nota característica de ambas formaciones que dicen una cosa en Compostela y la contraria en Madrid. En la banda socialista puede que por el efecto poderoso de P.S., que aleccionó a los suyos haciendo lo opuesto de lo que prometió: amnistía catalana, pactos con Bildu, noches de insomnio con Podemos… pero la mentira tiene las patas cortas y ya falta menos para que las urnas vuelvan a abrirse y para que la justicia convierta en hechos probados lo que era “una menuda inventada”. En el caso del BNG, que apoyó siempre a Sánchez ejerciendo el papel de tonto útil, jugando a la yenka parlamentaria con una desfachatez que recuerda sus grandes renuncias ideológicas en un tema, el de la AP-9, que en sus inicios, y que conste que los siguen gobernando los de Cromagnon, calificaron como “navallada a Galicia”. Aciertan cuando se equivocan, es decir, cuando dicen que sí a algún tema… les animo a que me digan algo sobre lo que están a favor. Errar es su sino.

Ambas bandas tuvieron la oportunidad de gobernar Galicia conjuntamente y duraron una legislatura… aquella Xunta de dos volantes, gobernando por la mañana y haciendo oposición a su coaligado por la tarde. Les une una razón negativa: que no gobierne el PP. Con un PSOE en su peor momento a todos los niveles territoriales y un BNG en su techo, los números no cuadran. Y con votaciones como la que motiva esta reflexión deviene imposible la rendición de cuentas, tarea inabordable explicar a sus votantes esa postura ante su grado de cinismo y falta de congruencia. La desnudez de su posicionamiento, perfectamente descrito por José Manuel Barreiro y Nidia Arévalo en el debate, inhabilita clarísimamente cualquier opción futura de gobierno de coalición.

Finalizo volviendo al diccionario de la RAE, porque aparecen como sinónimo de incoherencia vocablos como “absurdo”, “disparate” o “desatino”. Sin duda me quedo con “locura”, “barbaridad” o “babosería”. De vergüenza. Seguro que sería aplicable al caso la “mítica” frase de Manuel Iglesias Corral: “Aquí pasou o que pasou”. El verdadero problema es que “pasan” de Galicia. En sus filas, el “sentidiño” ni está ni se le espera.