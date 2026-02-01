Le toca al Ourense CF volver a sumar de tres ante el Arenas de Getxo

Partido para abrir brecha con los puestos de descenso. El Ourense CF visita este mediodía, desde las doce, al Arenas de Getxo, un rival directo en la pelea por eludir los puestos de descenso y máxime sabiendo que los últimos cuatro equipos en la tabla no fueron capaces de ganar. Además, tras la inesperada derrota la pasada jornada ante el Cacereño, es una buena oportunidad para volver a revindicarse.

Asimismo, los ourensanos intentarán aprovecharse de que los locales regresan esta temporada por primera vez a su campo de Fadura, ya que por obras estuvieron jugando todo el campeonato en el Municipal de Gobela, campo sintético y hoy por fin debutan en el suyo, que es de hierba natural.

Varias novedades presentan los azulones en este viaje y que propiciarán novedades en el once. Carmona y César Moreno, titulares las últimas jornadas, no estarán por acumulación de amonestaciones y regresa Jerin, tras cumplir dos partidos de sanción. También entró en la lista el último fichaje, Luis Rivas, que llegó desde el Antequera, y que podría tener sus primeros minutos, además de Martín Ochoa y Sergio Benito, que ya tuvieron su primera semana con normalidad en los entrenamientos.

El técnico del Ourense CF, Dani Llácer sabe de la dificultad que se van a encontrar: “Es un equipo muy estable que juega muy bien al fútbol y que tiene unos patrones muy marcados. Hacen un juego muy atractivo para el aficionado y cuenta con jugadores con mucho talento que seguro que nos va a exigir mucho y tendremos que dar nuestra mejor versión para poder llevarnos la victoria”.

Sobre el debut de los locales en su campo afirmó que “nunca sabes si es mejor o peor, pero entiendo que nos puede beneficiar teniendo en cuenta los números que llevaban jugando en el sintético. Este es más amplio, largo y que parece que está bien”.

Enfrente estará un Arenas de Getxo que también cambió bastante en este mercado invernal todavía abierto. Se fueron Jaranta, Baba y Herranz y llegaron el meta Sergio Aragoneses (Tenerife), Tamir Glezer (Ibiza), Marcos Fernández (Espanyol B) y Jon Merino (CD Lugo). El técnico vasco Jon Erice afirmó que “a nivel del campo creo que va a ser un partido en un campo neutral porque no hemos jugado allí, aunque vamos con la garantía de que vamos a competir para intentar llevarnos la victoria”.

Sobre el rival afirmó que “es verdad que le costó arrancar, pero ya hace muchas jornadas que están bien. Nos vamos a encontrar un buen equipo, completo en todas sus líneas y que está muy bien trabajado. Además, se han reforzado bien con jugadores contrastados que van a elevar el nivel”. En la ida ganó 1-0 el Ourense CF.