Luis Rivas, el tercer fichaje del Ourense CF

El Ourense CF ya tiene su tercer fichaje de este mercado invernal. Se trata del delantero colombiano Luis Carlos Chaverra Rivas (Chocó, 11/7/2003), que llega cedido hasta final de temporada por el Antequera CF, equipo malagueño con el que tiene contrato hasta 2027. Es la tercera incorporación tras la llegada de los delanteros Martín Ochoa y Sergio Benito.

Luis Rivas firmó esta temporada con el equipo andaluz procedente del Zamora, dónde estuvo las tres últimas temporadas. Curiosamente, con los zamoranos vino a jugar al campo de Oira el año que ascendió el Ourense CF y marcó el segundo gol de los zamoranos, que habían ganado por 0-3.

Ahora vuelve a Ourense en busca de los minutos que no tenía en el Antequera dónde jugó 11 partidos, aunque solo fue titular en Copa del Rey ante el Real Murcia.