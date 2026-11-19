El último fichaje del Barbadás, antes del comienzo de la liga, fue Carlos Rodríguez Mazaira “Litos” (Ourense, 2002), que regresó a Os Carrís tras una temporada y media en el Rayo 21. Litos recuerda cómo se fraguó su vuelta al conjunto azulón: “Estuve entrenando con el Antela todo el verano hasta que hablé con Toni (segundo entrenador del Barbadás) y me ofrecieron venir. Conversé con Bruno y vi que no iba a disfrutar de muchos minutos y cuando Toni te llama siempre es para cosas buenas, así que me convenció rápido y a la semana siguiente ya estaba entrenando aquí. Sentir esa confianza por parte del cuerpo técnico es fundamental para cualquier futbolista”.

El habilidoso extremo ourensano se formó en la cantera del Santa Teresita (ahora Rayo 21) y, tras pasar por la UD Ourense, recaló en el Barbadás, donde estuvo dos temporadas y media, hasta que sintió la necesidad de regresar a Eiroás: “Venía de una etapa en la que apenas había tenido continuidad y necesitaba un año así, rodeado de mis amigos, dentro y fuera del campo, para recuperar sensaciones y confianza. Conseguimos devolver al Rayo a Primera Futgal y la verdad es que me alegra muchísimo ver lo bien que están compitiendo este curso. Siempre que puedo, voy a verlos”.

Por el momento, Litos está siendo indiscutible para el técnico Luis Vilachá, ha jugado todos los partidos y ha anotado cuatro goles. “Estoy muy contento aquí, el vestuario es magnífico. Me acogieron de maravilla desde el primer día y trabajar con gente que ya conocía, como Alberto, Jose, Corzo o los técnicos Luis y Toni, me hace sentir muy cómodo. Me veo mucho más maduro y con más confianza que hace dos o tres temporadas. Antes solo pensaba en jugar y me frustraba cuando no lo hacía; ahora entiendo mejor el fútbol y disfruto aportando en cada oportunidad que tengo”, reconoce el “19” azulón.

Victoria y gol en el derbi

Litos anotó el primer tanto del Barbadás en el triunfo ante el Auriense: “Fue un partido durísimo en cuanto a ritmo y exigencia. Aunque en los derbis no suele haber tantos goles, esta vez fue un intercambio de golpes. Somos un equipo que genera muchas ocasiones y tiene facilidad para marcar, aunque también concedemos. La suerte cayó de nuestro lado e hicimos méritos suficientes para llevarnos la victoria. Pude volver a marcar y la verdad es que estoy muy contento por ello”.

Los números del equipo azulón en casa y fuera son antagónicos. El Barbadás es el mejor equipo local (15 puntos) y el antepenúltimo visitante (1 punto). “La categoría es muy exigente y somos una plantilla muy joven, a la que todavía le falta ese poso de experiencia para saber manejar los partidos lejos de nuestro campo. Ya se vio fuera de casa, donde hemos llegado a marcar tres goles y aun así hemos perdido. Generar peligro nos está resultando relativamente sencillo, pero debemos trabajar más el aspecto defensivo y proteger mejor nuestra área. Con el paso de las jornadas nos vamos conociendo todos más y estoy seguro de que la primera victoria a domicilio está cada vez más cerca”.