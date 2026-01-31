El Córgomo gana al Antela B acosa al líder Verín (1-3)
PRIMERA FUTGAL
Los valdeoreses del Córgomo se ponen a dos puntos de Verín tras remontar con diez jugadores su partido ante el filial del Antela
El Córgomo se tuvo que esmerar para vencer por 1-3 al colista Antela B tras jugar la última media hora con un jugador menos.
El filial se encontró con un oponente que, a poco que se lo propuso, dispuso de ocasiones para marcar, como las que tuvo en el arranque Poli Romero, pero en sus dos remates en jugada salieron a relucir los reflejos del portero. Así y todo los anfitriones lucharon cada balón mientras que los valdeorreses pensaron que este choque era coser y cantar.
Sin embargo, los antelanos consiguieron ponerse por delante ante la desesperación de su entrenador. Penabad se filtró por su banda y su posterior centro provoco una desatención defensiva y que despejó Adri, pero ese rechace lo aprovechó Jaime, entrando por el segundo palo, para mandar el balón al fondo de la portería y colocar el 1-0.
Sin duda, este gol hizo despertar al Córgomo, pero nuevamente Otxo salvó a los suyos ante dos disparos de Derrick, aunque un minuto más tarde, Víctor combinó con Poli Romero que, esta vez sí, superó al meta local con un disparo cruzado para establecer el 1-1. Antes de llegarse al descanso, otra vez Poli Romero, probó fortuna, aunque en esta oportunidad su tiro se marchó pegado al poste derecho.
La segunda parte fue mucho más intensa y pudo el filial volver a marcar, pero Adri desvió el remate de Germain. El cuadro valdeorrés perdería a su central Obi, por doble tarjeta, pero esto no lo afectó, ya que con los cambios tuvo mayor presencia en el área rival y consiguió ponerse por delante. El 1-2 llegó a través de un centro de Tato que Álex Domínguez, ante la escasa contundencia defensiva, remató sin oposición para doblegar a guardameta Otxo.
La tercera conquista visitante se produjo en una jugada desafortunada de Lucas, que en su intención de despejar un centro sobre el área, mando el balón al fondo de las mallas para el definitivo 1-3.
Ficha técnica
Antela B:
Otxo; Penabad (Pitu, minuto 78), Javi Pérez, Borja Rubén, Carrasco (Felipe, m.78), David Lamas (Carlos, m.71), Aarón (Germain, m.46), Lucas, Joni, Jaime (Xurxo, m.62) y Rivero.
Córgomo:
Adri; Tato (Brian, m.76), Rubén (Yosu, m.66), Obi, Manu (Murciego, m.57), Poli Romero (Brais Meco, m.66), Víctor, Fan (Sylla, m.57), Deivis, Derrick y Álex Domínguez.
Árbitro:
Uxía Boimorto; con Jimena Delgado y Celia Feijóo. Expulsó por doble tarjeta (m.59) a Obi, del Córgomo. Amonestó a Penabad y Aarón, del Antela B y a Tato, Víctor, Álex Domínguez y el suplente Guitian, en los visitantes.
Goles:
1-0, m.28: Jaime; 1-1, m.35: Poli Romero; 1-2, m.73: Álex Domínguez; 1-3, m.80: Lucas, en propia puerta.
Incidencias:
104 aficionados en el campo José Antonio Fernández Carrera.
