Una locura de mercado invernal para el fútbol ourensano

El mercado invernal estuvo en el pasado lunes en ebullición, aunque, por otra parte, nada que no sucediera en los últimos 30 días, con la finalización del plazo a las doce de la noche. Los teléfonos no paraban de sonar y sigue el run run, porque desde hoy todavía se pueden fichar a jugadores que se encuentren en el paro. Una locura y una “adulteración” de la competición, porque el mismo jugador puede jugar contra un rival y la semana siguiente con el contrario. Así está montado el “negocio”.

Los dos equipos ourensanos no estuvieron al margen, con más salidas que llegadas en ambos casos. La palma se le llevó el Arenteiro, sobre todo en el capítulo de salidas, ya que hasta diez jugadores abandonaron la disciplina verde en el último mes. Abrió la veda Fer Iglesias, que firmó en la UD Ourense, le siguieron Dani Romea (Rudor de Bosnia), Sergio Aguza (Hospitalet), Alberto Solís (Angorra), Martín Ochoa (Ourense CF), Félix Jiménez (Cartagena B), Willian de Camargo, Iván Muñoz (Estepona), Rubén Richarte y Julen Jon Guerrero, que fueron los tres últimos en salir, ayer a última hora. A mayores, ya en el anterior mercado, se habían marchado Javi Grillo, Berardozzi, Simon Luca, Tiago Rodríguez y Marquitos. Total, que casi han cambiado la plantilla entera.

Por otro lado, por el momento han llegado Chuca (Cartagena), Antonio Molina (Getafe B), Bilal Dandoussi (SD Logroñes) y Daniel Lasure (Universitatea Cluj, de Rumania), que fue presentado ayer, aunque ya entrenó con el equipo verde en Arnoia el pasado sábado. Y más madera con Álex López, mediocentro de 28 años que jugó la primera vuelta en el Marbella, siendo un fijo, y que antes pasó por Nástic o Alcorcón, sin olvidar una etapa en el Mirandés, en Segunda.

También en el Ourense CF hubo muchas novedades, aunque no en el último día. Seis jugadores abandonaron el equipo, aunque uno de ellos no estaba previsto. Fue el caso de Omar Ouhdadi, al que el gran rendimiento ofrecido en la primera vuelta y en las competiciones coperas suscitó el interés de varios equipos y finalmente el Alcorcón, del grupo dos de Primera Federación, pagó los 150.000 euros de su cláusula para llevárselo. También dejaron el equipo azulón Dani García (Lorca Deportivo) Oriol Comas (Girona B), Marco Camus (Krasana de Chipre) Kensly Vázquez (Cacereño) y Juan Piera (Elche B), aunque en estos casos fue en busca de más minutos de los que tenían en el equipo ourensano. Para suplirles se reforzaron con tres jugadores contrastados y que conocen perfectamente la categoría. Llegaron los delanteros Sergio Benito (Ponferradina), Martín Ochoa (Arenteiro, aunque pertenece al Deportivo de La Coruña y está cedido) y Luis Rivas ( Antequera), que también llega cedido.

Hasta última hora estuvieron moviéndose tratando de buscar una última incorporación que finalmente no se concretó y que podrían darse en el día de hoy con jugadores que han quedado paro.

En cuanto a los equipos gallegos también ha habido numerosos movimientos y uno de los que mejor se movió fue el Pontevedra del ourensano Rubén Domínguez, que incorporó al también ourensano Diego Gómez y a Rubén López, cedidos por el Deportivo; Alberto Gil, con pasado en el Ourense CF, y al defensa Álvaro Pérez.

Las llegadas en el Racing de Ferrol fueron el centrocampista Fabio, que ya debutó, y en el cierre de mercado, el delantero vasco Ekain Azkune y el punta portugués Martim Tavares. En el Lugo firmaron a Iago Rodríguez, Antonio Perera, Costa y Álex Gallar.