Lugo y Ourense, las dos orillas del derbi del Miño

Bajan las aguas revueltas por el tramo del río Miño que une Lugo y Ourense. El tramo final de la temporada aumenta las urgencias y reclama mayores esfuerzos. Lo saben bien en el Ourense CF, que tiene marcado en rojo el partido de mañana ante el Lugo. Los de Dani Llácer ocupan puestos de descenso y saben que por O Couto pasan buena parte de sus opciones de salvación. En el bando lucense, en otra campaña de sobresaltos, buscan un play off de ascenso que tienen a tiro. Dos polos opuestos con poco margen de maniobra y 90 minutos decisivos.

El rival de los ourensanos lleva un curso irregular, con altibajos. Suma 45 puntos, a uno del play off y a dos del tercer puesto.

El proyecto lucense dio un paso más este año con la llegada de Yago Iglesias como entrenador tras su ascenso con el Pontevedra, acompañado de un plantel con mezcla de juventud y experiencia. Jugadores como Lago Júnior, Marc Martínez, Diego Caballo, Unzueta o Gallar aportan experiencia, mientras que Reniero, Pastrana o Kevin Presa también destacan. Uno de los pilares, Josep Gayá, sufrió una lesión grave de rodilla.

Todo cambió tras el empate ante el Arenas de Getxo y la goleada previa ante el Castilla, que precipitaron el cese de Yago Iglesias. El club nombró a Álex Ortiz como técnico interino. Es su tercer partido al frente: debutó ganando al Cacereño y perdió ante Osasuna B. El equipo sigue buscando estabilidad en un final de temporada muy igualado.

Estilo

El CD Lugo es un equipo con dificultades de cara a gol pese a su potencial ofensivo. Con 30 goles, es uno de los menos anotadores del grupo, aunque también encaja poco, con otros 30 tantos en contra, lo que explica su posición en la zona media-alta.

Con esa mezcla de ambición y presión, el CD Lugo llegará a Ourense con mucho en juego. El Ourense CF, fuerte en casa, confía en repetir su mejor versión. Un derbi del Miño que puede ser clave para el futuro de ambos equipos.