Luis Menor recibió a la UD Ourense tras el ascenso: “Sodes o orgullo de miles de ourensáns”

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“apoio inquebrantable”
La UD Ourense completó este miércoles la lista de citas que tenía fijadas en su agenda tras el ascenso a Primera Federación logrado el domingo en Cuenca. La Diputación Provincial y la Xunta de Galicia recibieron al equipo, cuerpo técnico y directiva del club rojillo.
El presidente de la institución provincial, Luis Menor, fue el anfitrión del equipo unionista. En la recepción, Menor ratificó su “apoio inquebrantable desta institución ao club ourensán” asegurando que es “apostar pola nosa identidade, é soster o orgullo de miles de ourensáns que ven en vós os valores que nos definen: a lealdade, o esforzo e a dignidade”.
Menor entregó unos obsequios a los jugadores de la UD Ourense y durante el acto manifestó el “orgullo que supón este fito para toda a provincia, cualificando o logro como a proba mesma de que cando Ourense cre en si mesmo, non hai meta que se lle resista”.
El presidente, que recibió una camiseta conmemorativa del ascenso, elogió el éxito deportivo conseguido por el equipo, pero también quiso reconocer el mérito que tienen todos protagonistas. Agradecemiento a los jugadores por “defender con paixón a provincia; para a directiva e corpo técnico por un liderado con cabeza e corazón; e, por suposto, á afección da UDO que demostraron ser o motor que nunca se apaga”.
Luis Menor habló también de futuro y se comprometió a “dar a batalla fóra dos terreos de xogo para dotar ao club das ferramentas necesarias para seguir medrando”, asegurando que “o teito da Unión Deportiva Ourense aínda non está escrito”.
Por último, recordó el presidente, que este ascenso “é o resultado dunha traxectoria de moito traballo baseada no esforzo, a constancia e a capacidade de superación do equipo. Este fito, que culminou coas xa inesquecibles imaxes de celebración en Cuenca e cunha Praza Maior abarrotada de afeccionados, demostra o extraordinario nivel competitivo dun grupo que levou o nome da provincia co orgullo e coa paixón que o caracterizan fóra e dentro do terreo de xogo”.
El delegado territorial da Xunta en Ourense, Manuel Pardo, recibió en la sala de juntas da Delegación Territorial a los héroes del ascenso a Primera Federación, a la UD Ourense.
“Parabéns polo ascenso. Xa estamos onde debíamos estar. Seguide así, agora disfrutando da celebración e para ao ano que ven seguide na mesma liña”, empezó diciendo Manuel Pardo. “A ilusión que se respira na cidade estos días é maravillosa e tamén o ambiente que se viviu no campo do Couto nos partidos. Ter a xente da casa pelexando e competindo é un motivo de orgullo e a un gran entrenador e un gran grupo para conseguir ter a UD Ourense no lugar onde se merece”. añadió. Pardo se mostró ambicioso y confío “en poder chegar a Segunda División como hai unhos anos”.
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