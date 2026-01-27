Sergio Benito, del Ourense CF: “Vengo para ayudar al equipo”

El Ourense CF puso punto y final a la buena racha que llevaba como local, donde no perdía desde el pasado 19 de octubre, ante el Real Madrid Castilla, por aquel entonces entrenado por Álvaro Arbeloa, por 1-3. A partir de ahí, cinco victorias y un empate que ayer finalizaron tras caer ante el Cacereño por 0-1. Aunque a su favor se puede decir que no fue en su campo de O Couto, porque aunque jugaba como local, tuvo que desplazarse hasta Monforte de Lemos por las obras en el campo ourensano.

En la convocatoria ya estaban los dos últimos fichajes azulones, Martín Ochoa y Sergio Benito, y este último tuvo la oportunidad de debutar al entrar en el campo en el minuto 62 en sustitución del defensa Adri Pérez. El jugador madrileño, que llegó el viernes a mediodía a nuestra ciudad y el sábado realizó una suave sesión de entrenamiento en A Pinguela, estaba satisfecho por el debut, pero no por el resultado final: “La verdad es que todos, tanto en el club como los compañeros y cuerpo técnico me acogieron muy bien, y luego sobre el campo me encontré bastante bien los minutos que estuve. No era fácil porque llevaba aquí dos días y es poco tiempo, solo una sesión de entrenamiento para coger algo de conceptos, pero me encontré a gusto. Es verdad que me quedó un sabor agridulce por no haber podido sumar nada, aunque lo intentamos hasta el final y pienso que tuvimos ocasiones para al menos poder haber conseguido empatar”.

El nuevo delantero azulón llega a un equipo que conoce bien: “A mí me gusta mucho el fútbol y les he visto bastantes partidos. Además, hace quince días nos enfrentamos en Ponferrada y aunque no fue su mejor partido, se ve que es una plantilla que tiene nivel y buenos jugadores”. Sergio Benito detalla su salida de Ponferrada, donde tenía año y medio más de contrato, y su llegada a Ourense: “En la Ponfe estaba teniendo pocos minutos y surgió esta posibilidad, me mostraron su interés y como veía que era un buen club me decanté por venir aquí ante otras ofertas que barajaba”. Aquí se reencuentra con Aitor Aranzabe, “que la pasada temporada estuvimos juntos en el Real Unión, pero conozco a la mayoría, de habernos enfrentado muchas veces”.

Es obligado preguntarle cómo se define como jugador y qué espera aportar a su nuevo equipo: “Me gusta tirar desmarques de ruptura, creo que llego bien al área y que tengo gol, aunque ya se sabe que eso a veces va por rachas. Llego con muchas ganas e ilusión y espero poder aportar al equipo todo lo máximo que pueda en esta segunda vuelta”. Con todo, pese a los pocos minutos en Ponferrada, marcó tres goles: “Es verdad que no jugué mucho, pero por suerte logré marcar tres que nos vinieron muy bien”.

Y con la experiencia que atesora, Sergio Benito tiene claro que “esta categoría es muy igualada y es complicado conseguir victorias. Cualquiera puede ganar a cualquiera y salvo el Tenerife, el resto está todo tremendamente igualado, por eso debemos tener claro que el primer objetivo es la salvación, y luego, si van bien las cosas, ya podremos mirar otros objetivos”. Y termina hablando del futuro que espera: “Tengo claro que vengo para intentar aportar al equipo lo máximo posible, pero tampoco voy a negar que me gustaría poder sumar minutos para ayudar; esto es fútbol y cuando llevas tiempo sabes bien cómo funciona”.