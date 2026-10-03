El Maceda, en lo más alto de Primera Futgal (0-3)

El Maceda parece no querer despertar de este sueño y más aún tras golear por 0-3 al Lemos B y disfrutar, por primera vez, del liderato de la liga.

Las dimensiones del campo fueron el primer obstáculo que tuvo que sortear el equipo macedano para intentar hacer prevalecer la presión, pero con el correr de los minutos logró asentarse y muy pronto llegaría el 1-0. Adán fue derribado dentro del área y el penalti fue ejecutado por Martín.

Los anfitriones buscaron por todos los medios el empate, pero el larguero jugó en su contra a la salida de un saque de esquina. Aun así, el encuentro fue bastante equilibrado, pero los visitantes consiguieron ampliar el marcador a falta de seis minutos para el descanso. Adán recuperó un esférico a la altura del medio campo y, viendo al portero adelantado, lo sorprendió con un remate lejano para establecer el 0-2.

A pesar del resultado desfavorable, el filial del Lemos jamás bajó los brazos y volvió a gozar de una nueva oportunidad para poder recortar distancias. Una acción por la banda concluyó en el área y su cabezazo se marchó muy cerca del poste.

Sin embargo, los planetas estaban alineados para el equipo de Toño Cerdeira y antes de llegar al primer cuarto de hora de la segunda mitad consiguió dar la estocada y sentenciar el partido. Una vez más apareció en escena el delantero Adán, que se marchó por la banda y definió con una exquisita vaselina sobre el cuerpo del cancerbero Remesar para colocar el 0-3 que terminaría siendo definitivo.

Los macedanos, con esta amplia ventaja, supieron aguantar las embestidas de los locales y jugar a la contra con Gaye y Fran.

Al final obtuvo una victoria justa, tal vez algo holgada, pero que coloca al conjunto del Cardenal Quiroga en lo más alto de la tabla clasificatoria, un hecho que nunca había logrado en la máxima categoría del fútbol provincial, aunque estará pendiente de lo que suceda con el Celanova y Córgomo.