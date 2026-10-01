Toño Cerdeiro, entrenador del Maceda: “Esto es como un sueño”

Al cierre del primer mes de competición, el Maceda se codea con los puestos de ascenso, por detrás del líder Córgomo y el Celanova, que suma sus mismos 10 puntos, siendo una grata sorpresa.

Su entrenador, Toño Cerdeiro, no puede estar más contento: “El comienzo fue con muchas lesiones y bajas importantes en el equipo respecto al año pasado. A nivel de resultados y de posición en la clasificación es un sueño, pero también somos realistas y tenemos mucho respeto a la liga. No es cómo se empieza, sabemos que va a ser complicado y que nuestro objetivo es mantener la categoría y no pasar los apuros del año pasado, donde se salvó del descenso en la última jornada”.

El entrenador vuelve a su casa después varios años en el Nogueira, pero conocía al equipo del año anterior y cree que con un par de retoques se puede hacer una buena campaña: “Pero cuando llegamos nos encontramos con lesiones graves, gente que cambió de trabajo como Miguel, Brais Díaz y de repente no puedes contar con ellos, pero parece que el equipo se reveló ante las adversidades y está compitiendo muy bien. Esto es domingo a domingo y cada partido es una batalla”.

Parece que el equipo se reveló ante las distintas adversidades y está compitiendo realmente muy bien

Uno de sus logros en su anterior etapa fue lograr un ascenso a la Primera Futgal: “Hay dichos que dicen que segundas partes nunca fueron buenas y que nadie es profeta en su tierra. Vamos a intentar ir en contra de esos dichos y a ver si damos evitado que no se cumplan”.

Acerca de la actual liga, el técnico macedano pronostica una campaña muy exigente: “Como otros años, hay equipos muy trabajados, donde los resultados se ponen hacia un lado u otro por pequeños detalles. Hay rivales muy fuertes, que entrenan muchos días a la semana y que nos van a poner muy difícil el objetivo. Sé que la categoría es muy dura, así la esperaba y así es”.

Sobre el líder, el Córgomo, Cerdeiro reconoció que “tienen un nivel espectacular, han ganado en Luintra, que siempre es muy difícil, y al Sporting Carballiño, y ambos disputaro el play off de ascenso. Este semana van a Celanova, que va a ser otro encuentro de dos gallitos, y si ganan al equipo de Ángel Mociño pegarán un puñetazo en la mesa y podrían ya abrir brecha en el campeonato”.

Más allá de vivir este buen presente, el técnico macedano tiene en su cabeza algunos sueños: “Me los guardo para mi (risas), pero queremos seguir soñando y que pase lo que tenga que suceder, tenemos jugadores con mucho margen de mejora y no te podría nombrar a uno en concreto”.