Toño Cerdeiro, entrenador del Maceda: “Esto es como un sueño”
PRIMERA FUTGAL
El entrenador Toño Cerdeiro inició su segunda etapa en el Maceda y lo hizo con el pie derecho, ubicado en los play off
Al cierre del primer mes de competición, el Maceda se codea con los puestos de ascenso, por detrás del líder Córgomo y el Celanova, que suma sus mismos 10 puntos, siendo una grata sorpresa.
Su entrenador, Toño Cerdeiro, no puede estar más contento: “El comienzo fue con muchas lesiones y bajas importantes en el equipo respecto al año pasado. A nivel de resultados y de posición en la clasificación es un sueño, pero también somos realistas y tenemos mucho respeto a la liga. No es cómo se empieza, sabemos que va a ser complicado y que nuestro objetivo es mantener la categoría y no pasar los apuros del año pasado, donde se salvó del descenso en la última jornada”.
El entrenador vuelve a su casa después varios años en el Nogueira, pero conocía al equipo del año anterior y cree que con un par de retoques se puede hacer una buena campaña: “Pero cuando llegamos nos encontramos con lesiones graves, gente que cambió de trabajo como Miguel, Brais Díaz y de repente no puedes contar con ellos, pero parece que el equipo se reveló ante las adversidades y está compitiendo muy bien. Esto es domingo a domingo y cada partido es una batalla”.
Parece que el equipo se reveló ante las distintas adversidades y está compitiendo realmente muy bien
Uno de sus logros en su anterior etapa fue lograr un ascenso a la Primera Futgal: “Hay dichos que dicen que segundas partes nunca fueron buenas y que nadie es profeta en su tierra. Vamos a intentar ir en contra de esos dichos y a ver si damos evitado que no se cumplan”.
Acerca de la actual liga, el técnico macedano pronostica una campaña muy exigente: “Como otros años, hay equipos muy trabajados, donde los resultados se ponen hacia un lado u otro por pequeños detalles. Hay rivales muy fuertes, que entrenan muchos días a la semana y que nos van a poner muy difícil el objetivo. Sé que la categoría es muy dura, así la esperaba y así es”.
Sobre el líder, el Córgomo, Cerdeiro reconoció que “tienen un nivel espectacular, han ganado en Luintra, que siempre es muy difícil, y al Sporting Carballiño, y ambos disputaro el play off de ascenso. Este semana van a Celanova, que va a ser otro encuentro de dos gallitos, y si ganan al equipo de Ángel Mociño pegarán un puñetazo en la mesa y podrían ya abrir brecha en el campeonato”.
Más allá de vivir este buen presente, el técnico macedano tiene en su cabeza algunos sueños: “Me los guardo para mi (risas), pero queremos seguir soñando y que pase lo que tenga que suceder, tenemos jugadores con mucho margen de mejora y no te podría nombrar a uno en concreto”.
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