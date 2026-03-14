Maceda y La Purísima en la búsqueda de tres puntos muy importantes

Yago Cid, una de las bajas del Maceda, disputa un balón con Soto, del Muíños.

El encuentro entre Maceda y La Purísima será el encargado de poner en marcha este sábado la vigésima sexta jornada de liga de Primera Futgal.

Este enfrentamiento tiene una significativa y relevante importancia debido a que ambos se encuentran luchando por mantener la categoría y otros equipos implicados estarán muy pendientes de este resultado.

Los macedanos, quintos por la cola con 27 puntos, vienen de caer derrotados en el feudo del Francelos, que consiguió superarlos en la tabla clasificatoria y ahora necesitan ganar para mantener la distancia sobre el último conjunto implicado en el descenso directo, que es su rival de este sábado.

El entrenador Xoel Docampo presenta las ausencias de los sancionados Martín, Siota y Mauro, este último con dos jornadas; además de los lesionados Iván Rubio, que lleva varios meses en el dique seco; y el mediocampista Yago Cid.

En La Purísima son consientes del valor que tienen estos tres puntos y además el gol average, ya que en la primera vuelta perdieron 0-1 en Os Carrís y de vencer tendría que hacerlo por una diferencia de dos tantos. Ahora mismo, le separan seis de su oponente y que, por otro lado, tienen un partido aplazado frente al Velle.

Otra de las razones de poder salir de la quema, es que el Allariz marca la permanencia y cuenta con 25 puntos y también un encuentro menos que jugará el próximo viernes ante el Antela B.

Muchos son los cálculos que seguro estará haciendo su técnico David Valcárcel para seguir optando a la salvación.

Los colegiales vienen de tres empates consecutivos, pero a su vez cuatro jornadas sin sumar una victoria. Para esta tarde, recupera a Josiño, una pieza clave y Martín. Se caen, por molestias Diego, Limia, Marcos, Alfredo y Raúl.

Cardenal Quiroga, 18:30 h.