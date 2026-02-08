Marcelo acaba con el “meigallo” de Os Carrís ante el Noia (1-0)

El azulón Marcelo, goleador ante el Noia, pelea por el balón durante el encuentro.

Dice el refrán que “no hay mal que 100 años dure”, eso debe pensar un Barbadás que después de nueve meses volvió a ganar en Os Carrís tras imponerse al Noia con un solitario tanto de Marcelo al arranque de la segunda parte.

Los azulones arrancaron bien, presionando alto con los tres de arriba y sólidos atrás con la línea de cinco y Marcelo por delante de “stopper”. Pronto llegaron las primeras situaciones de peligro, a los dos minutos, el local Róber realizó una internada por la banda izquierda que terminó solventando el meta Brais. Los coruñeses contestaron con una transición del punta Piñeiro, que concluyó con un ajustado disparo pegado al poste.

El dominio seguía siendo del Barbadás y en el ecuador de la primera parte dispuso de una doble ocasión de Mano y Pablo Ruiz que despejó in extremis la zaga de los blancos. Poco después, Lían, que debutaba en Os Carrís y que estaba dejando buenos detalles tuvo que dejar el partido por una lesión muscular en el abductor derecho.

Antes del descanso, Mano, con un remate de cabeza, y Róber, con un disparo desde la frontal, pudieron desequilibrar el marcador.

El segundo tiempo no pudo comenzar mejor para los de Moncho Salgado. A los tres minutos, el capitán Toño Nespereira botó un saque de esquina que fue cabeceado al fondo de las mallas por Marcelo, que este domingo completó una sensacional actuación limpiando cualquier balón suelto en el centro del campo, para hacer el 1-0.

Pasada la hora de juego, el recién entrado Íker Gómez dispuso de un mano a mano, que fue solventado con éxito por Brais y poco después sería Ismael quien lo intentaría con una chilena que se fue desviada.

Los locales seguían cómodos con la pelota ante un Noia, que pese a agotar los cambios no puso en aprietos al portero Borja Atanes.

Ya en el descuento, una falta lateral lanzada por Fabio la recogió Izan, tras un barullo en el área, y su tiro fue despejado por los azulones. Al final, 1-o que mantiene al Barbadás en descenso, pero creyendo que se puede lograr el objetivo. Eso sí, tocará remar, y mucho.

Ficha técnica UD Barbadás: Borja Atanes; Pablo Ruiz, Kevin Ferreira, Pablo Corzo, Nespereira, Poch, Toño, Marcelo, Róber (Carlos Villar, min.73), Mano (Íker Gómez, min.46) y Lian (Ismael, min.23). CF Noia: Brais; Paco, Izan, Fabio, Rachu (Juan Barrós, min.67), Piñeiro (Tobías, min.79), David Noya, Xavi, Rodri (Íker Carril, min.79), Regueiro (Javi Muíño, min.67) y Manu Sánchez (Carlos Villar, min.79). Gol: 1-0, Marcelo (min.48). Árbitro: Carlos Martínez (Vigo). Amonestó a los locales Toño (61’), Marcelo (76’) y Carlos Villar (93’). Expulsó a Ismael (95’), del Barbadás. Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 20 disputado en el campo de Os Carrís ante unos 300 espectadores.