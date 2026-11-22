El Ourense CF no pudo lograr nada positivo este domingo en su visita a tierras asturianas después de perder por dos goles a cero ante la UD Llanera, que sentenció el partido en ocho minutos de inspiración en la segunda parte ante la impotencia de los ourensanos.

Sabían bien el partido que les esperaba en el Pepe Quimarán los jugadores de un Jorge Cuesta conocedor que en un campo pequeño y con muchas llegadas al área tenían que salir muy concentrados. Y así fue, con los azulones enchufados y sabiendo leer bien el partido para no pasar demasiados apuros, más alla de las rápidas transiciones que buscaban los de Chuchi Collado, pero que siempre eran frenadas por la defensa ourensana o el meta Diego García. Por su parte, el Ourense CF buscaba el desborde por bandas a traves de Domi Fernández o Markitos para llevar el peligro a la meta de Javi Benítez.

Ocasiones ourensanas

Así, llegaron un par de ocasiones tras faltas locales al borde del área. A los 20 minutos, la primera la sacó Facu Ballardo, pero su lanzamiento se marchó rozando el larguero. Pasada la media hora, un derribo sobre Markitos propició otra buena ocasión, pero el propio jugador ourensano, tras sortear a la barrera, veía cómo se le marchaba pegado a la cepa del poste local. Y antes del descanso, una buena incursión por banda de Domi Fernández terminó en un centro que sacó en el último instante el defensa Berlanga cuando Viti ya estaba preparado para rematar a gol.

En la segunda parte llegaron los goles locales. El primero en el minuto 62 tras un saque de esquina que peinó Collado y remató Guille García. Y en el 70, la sentencia. Balón largo del portero Javi Benítez que no acierta a despejar la defensa ourensana y Alemán se plantó solo ante Diego García para superarle con un tiro cruzado. Con el partido cuesta arriba, lo intentaron con todo los de Jorge Cuesta, buscando un gol que les metiera en dinámica, pero unas veces la falta de acierto y otras la solidez local evitaron las opciones azulonas.