De vez en cuando, para nutrir adecuadamente y fundamentar las historias que forman estas y otras crónicas sentimentales, recupero recuerdos, memorias y perspectivas desde mi larga experiencia del ejercicio del periodismo en Ourense y Vigo. Recurro a recuperar mis viejos archivos. Los conservo muy ordenados, y son una fuente inagotable de documentos que ayudan a mi memoria para armar mis relatos diversos. Trato de que sean curiosos y entretenidos lo más posible para no defraudar a los amables lectores que se entretienen viendo estas cosas mías.

Del 26 de octubre al 12 de noviembre de 1975, una misión de la Unión de Fabricantes de Conservas de Galicia llevó a cabo una ambiciosa misión de promoción de nuestros productos. Previamente, se celebró una conferencia de prensa donde se nos contaron los grandes objetivos de aquella misión que iba a desarrollarse en San Juan de Puerto Rico, Miami, San Francisco, Nueva York y Chicago. Se confiaba mucho que esta operación de marketing promocional resultara especialmente exitosa en aquellas localidades con fuertes colectivos hispanos. Cada una de las marcas participantes acudió con sus propios productos con la misma presentación y logos con que circulaban en el mercado nacional. Y en torno a esto se produjo una curiosa anécdota que dio al traste a los grandes objetivos de aquella campaña.

Una de las más conocidas marcas, de enorme calidad, por cierto, presentaba en su imagen figuraban varios gatos al lado de una lata de sardinas

Los expertos en marketing sugirieron que, en lugar de acudir cada empresa con su marca, todas las conserveras presentaran su producto de forma global, creando para ello un logo identificativo que identificara en conjunto a las conservas de Galicia. Se insistió mucho en ello, pero no hicieron caso. Una de las más conocidas marcas, de enorme calidad, por cierto, presentaba en su imagen figuraban varios gatos al lado de una lata de sardinas. Y ello provocó un efecto inesperado. Al presentar los paneles con las diversas marcas, el público norteamericano, al observar los gatos, pensó que el producto no era para el consumo humano, sino para felinos. Y ello tuvo repercusiones inesperadas. En este caso, dado que era una marca conocida y estimada por el consumidor nacional, hubo un fallo elemental en la campaña de promoción, que hubiera aclarado al norteamericano medio del producto.

Aquella misión conservera, recuerden que estamos en 1975, lo que coincidiría por cierto con el final del proceso de la vida de Franco, estaba patrocinada por el Ministerio de Comercio y en la misma se pusieron todos los medios disponibles. En todos los puntos del destino existían agencias de importación de las conservas gallegas, por lo que las expectativas del mercado eran enormes. La cuestión era extender al gran público en general el consumo de estos productos. De ahí que los expertos consideraron que todas las conservas deberían haberse agrupado bajo una marca general y un logo identificativo. Yo fui uno de los periodistas que estuvo presente en una conferencia de prensa en la Delegación Regional del Ministerio de Comercio, cuyo titular era don Juan Renard de Oliver, a quien recordamos con afecto todos quienes lo tratamos. Se nos explicó entonces que, dado los elevados consumos de conservas del norteamericano medio, colocar en aquel mercado las de pescado de Galicia presentaba sobre el papel una enorme expectativa de éxito. Recuerdo, ojeando mis viejas notas que se nos explicó que el mercado americano era especialmente apetecible, ya que USA encabezaba el ranking importador de productos pesqueros -pescado, crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos- del mundo. Según datos de Anfaco-Cecopesca, más del 60% de la producción de conservas de pescado y marisco se ha destinado a la exportación, estando presentes en más de 140 países de los cinco continentes, aunque los cinco primeros destinos fueron todos europeos (Francia, Italia, Portugal, Países Bajos y Alemania) y durante la pandemia se habían abierto posibilidades en mercados europeos que antes se abastecían de Asia y que ahora demandan producto de la industria de la UE.

Ahora, cada vez abro una lata de sardinas me acuerdo de aquel episodio y del fracaso parcial de aquella misión, sobre la que tanto escribiera, sin darse cuenta que la presentación de un producto debe tener en cuenta el marco cultural del espacio donde se trata de introducir. Aquellos americanos creyeron que aquellas sardinas eran comida para gatos. Y es que nadie tuvo en cuenta que hubiera sido adaptar las latas y su presentación y contenido al lugar donde se pretendían vender.