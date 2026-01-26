El Maside frena al líder (1-0)

El Maside, que atraviesa por su mejor momento desde la llegada de Mindo Surribas, mantiene la racha al ser capaz de superar al líder Verín, que llegaba al Outeiro Grande con seis victorias consecutivas y que terminó cayendo por 1-0.

Los verinenses salieron más asentados, con las incursiones de Miguel por la banda, que tuvo sus opciones, al igual que posteriormente los visitantes en dos ocasiones más.

Ficha técnica Maside: Pachi; Álex Blanco (Adrián Sotelo, m.84), Mario, Naym, Martín Vázquez, Esteban (José m.70), Álex Bardelás, Izan, Roi, Oliver y Mouha (Cata, m.46) (Sergio Nogueiras, m.89). Verín: Miguel Gándara; Pablo Pazos, Jorge Aires, Aitor, Mellado, Hugo Domínguez (Cris, m.75), Pepín, Adrián Teixeira (Iago, m.75), Victor, Adrián (Iván Bouses, m.61) y Miguel (Miguel Vilachá, m.61). Árbitro: José Danel Rodicio; asistido en las bandas por Hugo Cid y Mateo Fernández. Enseñó cartulinas amarillas a Izan, Pachi, Oliver, Cata, Naym y Roi, del Maside; mientras que a Pablo Pazos y Mellado, enn el Verín. Gol: 1-0, minuto 88: José.

Los masidaos llegaron en una jugada en la que Oliver le metió un balón a Izan, aunque su remate lo terminó parando el portero Miguel Gándara. De todas maneras, el Verín continuó dominando y estuvo a punto de marcar. En un balón filtrado, Mellado recortó a Pachi, pero su posterior remate fue salvado por Martín Vázquez.

Corrigió su esquema el anfitrión, que tuvo dos oportunidades en sendos cabezazos de Esteban que se marcharon muy cerca de la portería.

Si bien en la segunda mitad el Verín continuó teniendo el dominio, no creaba peligro, y los masidaos intentaban sorprender a la contra, aunque les faltó claridad en los últimos metros. Aun así, la sensación de peligro la generaba el equipo de Mindo Surribas. Cuando se moría el partido, un centro de Izan lo conectó José, de volea en el segundo palo, para el 1-0 final.