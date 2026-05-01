Un mayo de emociones fuertes en el fútbol ourensano

Arranca un mes muy intenso en el que varios equipos ourensanos lucharán al máximo para dar el salto de categoría.

El mes de mayo que comienza hoy se prevé muy intenso para los equipos ourensanos, ya que son varios los que lucharán por ascender a una categoría superior.

Segunda Federación

La UD Ourense ya está clasificada para los play off y este domingo sabrá si lo hace como segunda, tercera o cuarta. Si le consigue ganar al Astorga y que el Oviedo Vetusta no lo haga frente al Langreo, tendría el factor campo a favor en las dos eliminatorias que tiene que superar para ascender a Primera Federación. Además, después de una hipotética prórroga, no habría penaltis y pasaría el equipo mejor clasificado en la liga regular. El lunes, a las 13:00 horas, conocerá el rival (tiene que ser un equipo de los otros cuatro grupos de Segunda Federación) de la primera ronda y en caso de superarla, habrá otro sorteo el 18 de mayo.

Tercera Federación

A falta de dos jornadas para el final de la liga regular, el Centro de Deportes Barco ocupa la octava posición con 46 puntos y está a tres de la zona de play off. Si consigue clasificarse, disputaría una fase de ascenso a Segunda Federación en la que tendría que pasar dos eliminatorias a nivel autonómico contra rivales del mismo grupo. Luego habría un sorteo y se mediría a ida y vuelta contra otro equipo de cualquiera de los 17 grupos restantes de Tercera Federación.

La última vez que el Barco disputó una fase de ascenso fue en la temporada 2019-20 con un formato de “Final Four”, en aquella ocasión a la extinta Segunda B.

Preferente Futgal

Quedan tres fechas para el final de la fase regular y el Antela está en play off con cuatro puntos de ventaja sobre la sexta posición, que ocupa un Arnoia que está a dos de la promoción. En caso de que se clasifiquen al play off, tendrían que superar dos eliminatorias y la primera de ellas sería contra equipos del grupo 1 de Preferente. En la última ronda podría darse la circunstancia de que se enfrentasen a un equipo del mismo grupo (2), tal y como sucedió el año pasado.

Primera Futgal

Con el Verín virtualmente ascendido a Preferente como campeón, el Córgomo (ya clasificado) y el Sporting Carballiño o Nogueira disputarían el play off. Tendrían que superar dos eliminatorias ante equipos de los otros grupos de Primera para subir a Preferente.

Resto de categorías

En Segunda y Tercera Futgal también habrá fases de ascenso durante mayo y junio. Además, en fútbol femenino, el Rosalía va tercero en su liga y está luchando por subir a Tercera Federación.