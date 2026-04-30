Yoel Rodríguez ficha por la UD Ourense para reforzar la portería en el play off
SEGUNDA FEDERACIÓN
El guardamenta Yoel Rodríguez firma como agente libre por la UD Ourense hasta final de temporada
La UD Ourense ha anunciado la incorporación de un nuevo portero para la recta final de la presente temporada. Se trata de Yoel Rodríguez, un futbolista con una dilatada carrera en Primera y Segunda División, donde disputó cerca de 200 partidos.
Yoel aterriza en Ourense a sus 37 años con un currículum que incluye equipos como Celta, Valencia, Rayo Vallecano o Real Valladolid, donde coincidió con su nuevo entrenador, Borja Fernández. Acompañará a Bruno Rielo en la meta vermella hasta el final de la presente temporada, en la que los unionistas jugarán el paly off de ascenso a Primera Federación.
Vizoso, lesionado
La llegada del portero vigués llega como consecuencia de la desgraciada lesión de Manu Vizoso en el último minuto del Bergantiños-UD Ourense del pasado domingo, cuando el hasta ahora meta rojillo titular sufrió una fractura de pómulo, perdiéndose lo que resta de campaña.
Yoel Rodríguez se convierte en el futbolista de mayor nombre en vestir la elástica unionista en su historia, que suma un paso más para demostrar su ambición de cara al ascenso de categoría.
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