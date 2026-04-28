Miguel Prado, del Ourense CF: “El VAR hace un fútbol diferente”

El Ourense CF no pudo darse una alegría en forma de victoria ante el Zamora y acabó perdiendo 1-2 en un partido que estuvo muy condicionado por las decisiones del colegiado murciano Roca Robles, que hasta en tres ocasiones rectificó lo que había visto y pitado sobre el campo tras acudir al VAR. Algo poco habitual porque en la mayoría de las veces que acuden a la pantalla no suelen cambiar su criterio. Además, los ourensanos vieron cortada una racha positiva en casa que duraba muchas jornadas porque desde la jornada 8, celebrada el pasado 19 de octubre, nadie había conseguido ganar en O Couto. Aquel domingo por la mañana lo hizo el Real Madrid Castilla, aunque los ourensanos se quedaron con diez en la primera parte por expulsión de Amin, lo que condicionó mucho el encuentro.

El defensa asturiano Miguel Prado, uno de los veteranos en el vestuario y que cumple su tercera temporada, reconoce que “todavía estamos fastidiados y fue un lunes jodido para todos. Está claro que cada uno lo pasa como puede, pero es difícil sacártelo de la cabeza y más volviendo a estar todos juntos para entrenar, porque lo hablas y vuelven los recuerdos”. Y le da más rabia porque entiende que “hicimos méritos más que suficientes para, al menos, haber logrado un empate que, visto como fue la jornada, sería un buen resultado”. Él estaba sobre el campo y habla de las jugadas polémicas. “En el penalti de Ratón, el árbitro primero dice que es un contacto leve y al volver de verlo dice que es una acción temeraria. Sobre el agarrón a Martín Ochoa dice que se agarran los dos y, en la mano en la que pitó penalti y se vuelve atrás, si soy sincero, yo lo pedí, pero me parecía muy justo”.

Total, que el VAR es una locura: “Sí, y además para mucho los partidos y hace que sea un fútbol diferente. No digo que la idea no esté bien, pero los medios con los que están son muy limitados para la categoría. Tienen que evolucionar, mejorar y poner más medios porque son muy escasos y no ayudan nada”.

En todo caso, tira de optimismo y tiene claro que “hoy tenemos descanso y tenemos que olvidarnos ya del partido de Zamora y seguir para adelante. Tenemos cuatro finales que son muy importantes. Ahí nos vamos a jugar la temporada y es en lo que tenemos que centrar todos nuestros esfuerzos. Además, en la jornada siete u ocho estábamos de colistas. Por aquel entonces si nos dicen que en la 34 íbamos a tener dos puntos de ventaja sobre el descenso lo hubiéramos firmado todos”.

Y a estas alturas de competición, la pregunta sobre si hace cuentas, casi es obligada. “No soy mucho de hacerlas, pero está claro que en el vestuario y entre los compañeros las haces y se prevé que puede estar más baja la puntuación para salvarse que otras temporadas. En todo caso yo quiero sumar 45 puntos, porque sí que deben de llegar para salvarnos”. Y finaliza haciendo un balance de la temporada: “Consiguiendo la salvación, le pondremos el colofón a una buena temporada. Es cierto que empezamos mal, pero luego remontamos. Llegaron las dos competiciones coperas, que fueron increíbles, con victorias, grandes ambientes y ahora pienso que estamos bien, pero nos falta mejorar un poco los resultados. En todo caso, debemos mirar el vaso medio lleno, porque llevamos muchas jornadas fuera del descenso y queremos acabar así”. Y deja un dato antes de viajar a Bilbao: “El año pasado conseguimos allí la primera victoria fuera de casa. A ver si se repite este domingo”.