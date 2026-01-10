Moncho López, técnico del COB: “Somos lobos heridos”

Moncho López, entrenador cobista, explicó lo que espera del derbi gallego ante el Obradoiro, señalando que llega en “una semana en la que el equipo se ha sometido a un esfuerzo muy grande, sobre todo físico. Hemos tenido cuatro viajes de muchas horas de bus en seis días y eso nos ha condicionado trabajo y descanso. Quiero agradecer a los jugadores que se mantengan concentrados como lo han hecho y sigan convencidos de cual es nuestro camino. Logramos la clasificación para la Final Four de la Copa y estamos muy contentos, con tres de los equipos grandes de la categoría. Muchos querrían estar allí. Y quiero agradecer al club que intentase organizar esa Final Four. Ojalá muchos ourensanos puedan acudir a Palencia”.

Copa pasada y futura, y Liga presente. Un duelo de máxima exigencia con el peso en la mochila de cuatro derrotas seguidas. “Hay unos condicionantes que no nos gustan. No es la mejor situación para nosotros. Es la primera vez que tenemos dos lesionados esta temporada y no nos gusta afrontar el partido con solo 10 hombres. Cuando un equipo como el Obradoiro ha tenido lesionados, ha acudido al mercado a fichar jugadores del mismo nivel. Nosotros no nos podemos permitir eso. Nos condiciona, pero no nos quita ambición. Jugamos ante el rival que tiene una mejor racha de la liga, pero ellos saben que juegan ante el equipo más ambicioso de la liga”, explica López.

Un duelo que tiene el ambiente garantizado. Un Pazo a reventar que anima al preparador del cuadro ourensano. ”Espero que la afición esté muy contenta por clasificarnos para la Final Four de Copa. Y ahora, un derbi que ojalá sea una fiesta del baloncesto gallego y que nuestros aficionados se hagan oír y notar, dentro del fair play deportivo. Confío en que nos den ese plus de energía. Somos un equipo de guerreros, de lobos que ahora están heridos, y necesitamos ese empuje de la afición”.

El rival

Diego Epifanio, técnico del Obradoiro, también pasó revista al derbi gallego, hablando de un COB que “ves como juega y después ves las estadísticas, y reflejan la realidad. Son muy incisivos en el uno contra uno, pisan mucho la pintura, con muchos intentos de tiro de dos y muy buen porcentaje. Hablamos del mejor equipo en el rebote ofensivo y es el primero o el segundo que más veces va a la línea de tiros libres. El COB nos va a obligar a hacer un gran esfuerzo en la defensa del uno contra uno, en proteger nuestra pintura, en no darle segundas opciones”.