Róber, del Barbadás: “Mientras haya opciones, vamos a pelear”
TERCERA RFEF
El extremo del Barbadás admite que “la situación es muy complicada, no vamos a engañar a nadie, quedan cuatro finales y hay que competir al máximo”
Nueve partidos después, el colista Barbadás volvió a ganar y lo hizo imponiéndose 3-2 al Céltiga. Róber, autor del segundo gol azulón, reconoce que “era una victoria que necesitábamos muchísimo. Veníamos en una situación complicada, pero el equipo demostró carácter, compromiso y ganas de competir hasta el final. Sabemos que seguimos en una posición difícil, pero este resultado nos da confianza y refuerza la idea de que, si estamos juntos y concentrados, podemos pelear contra cualquiera”.
El Barbadás suma 19 puntos y está a siete de la salvación cuando quedan 12 en juego. El joven extremo es consciente de que “quedan cuatro finales. Sabemos que la situación es muy complicada, no vamos a engañar a nadie, pero mientras haya opciones, vamos a pelear hasta el último minuto. El equipo está mentalizado, vamos partido a partido, y nuestro objetivo es competir al máximo en cada uno de ellos. Si hacemos nuestro trabajo, luego veremos hasta dónde nos alcanza, así que para este encuentro contra el Silva vamos a ir con todo”.
Tras ejercitarse el lunes y descansar ayer, los de Moncho Salgado regresan esta noche a los entrenamientos en Os Carrís con la vista puesta en el duelo ante el Silva, del domingo a las 12:30 horas, en la “catedral” de A Grela.
Fin de la racha del Barco
El Centro de Deportes Barco perdió 5-1 frente al Arteixo y dejó atrás una racha de cinco jornadas seguidas ganando y sin encajar. Pese a ello, los de Agustín Ruiz ocupan la sexta posición y están a solo un punto de la zona de play off.
Este domingo, desde las 17:30 horas, reciben en Calabagueiros al Arosa, segundo clasificado.
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