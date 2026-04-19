El Barbadás, lleno de bajas, visita A Coruña sin margen de error

Tras la victoria ante el Céltiga (3-2), el Barbadás se colocó a siete puntos de la permanencia y este domingo visita al Silva, antepenúltimo, con el único objetivo de ganar para seguir con vida.

“Pese a ganar y reforzar todo el trabajo que estábamos haciendo, la semana muy complicada por las bajas. Estamos entrenando 12 o 13 jugadores, por lo que las sesiones fueron en modo conservador y para que no pase nada más. Pese a todo, el equipo quiere seguir luchando y estoy seguro de que daremos la cara contra el Silva, aunque es un campo muy complicado. Una vez más, intentamos sacar el instinto de supervivencia que el equipo está demostrando para competir los partidos y no bajar los brazos”, comenta Moncho Salgado, que pierde a Borja Atanes, Kevin, Corzo, Simón Brainsky, Lian, Mano e Íker Gómez. Además, Infarama y Nespereira son dudas. El Silva no contará con Ares, Lema, Rosas y Montero. Dudas: Iago y Bili.

A Grela 1, 12:30 horas.