El Ontime no se frena y derrota a Les Corts (1-3)
BUSCAN LA QUINTA PLAZA
Ju Pedreira y Alice con un doblete lideraron el ataque ourensano en la visita al Les Corts y sigue soñando con acabar quintas
El Ontime, que sigue empeñado en luchar por terminar quinto, se impuso por 1-3 en la visitra al Les Corts catalán. El conjunto de Carlos Navarro, que fue superior a su rival, se adelantó en el minuto 7 con un gol de Alice Duarte, aunque no pudo irse al descanso con ventaja al ver cómo Sílvia hacía el empate en el minuto 17.
En la segunda mitad, las ourensanas plasmaron su superioridad con el 1-2 firmado por Judith Pedreira en el minuto 25 al recoger un rechace del palo y el 1-3 en el 37 para el doblete de la brasileña Alice Duarte, con un tiro desde fuera del área en una acción personal.
Ficha técnica
AE Les Corts:
Muni, Laura, Martita, Peña y Ona -quinteto inicial-. Ángela, Claudia, Berta Solé, Silvia, Luci, Paula, Bet y Laura Oliva.
Ourense Ontime:
Ana Romero, Chiky, Marta Figueiredo, Ju Pedreira y Riscos -quinteto titular-. Uxía Rodríguez, Ana Pino, Alice Duarte, Raquelilla, Carla Ayensa y Melli.
Goles:
0-1: Alice Duarte, minuto 7.
1-1: Sílvia Cuartero, minuto 18.
1-2: Ju Pedreira, minuto 25.
1-3: Alice Duarte, minuto 37.
Árbitro:
Lucía Guillén, Francesc García-Donas y Nerea González.
Incidencias:
Partido de la jornada 28 en la Primera División de fútbol sala femenino jugado en el Pabellón Municipal La Illa Diagonal.
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