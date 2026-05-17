El Ontime no se frena y derrota a Les Corts (1-3)

El Ontime, que sigue empeñado en luchar por terminar quinto, se impuso por 1-3 en la visitra al Les Corts catalán. El conjunto de Carlos Navarro, que fue superior a su rival, se adelantó en el minuto 7 con un gol de Alice Duarte, aunque no pudo irse al descanso con ventaja al ver cómo Sílvia hacía el empate en el minuto 17.

En la segunda mitad, las ourensanas plasmaron su superioridad con el 1-2 firmado por Judith Pedreira en el minuto 25 al recoger un rechace del palo y el 1-3 en el 37 para el doblete de la brasileña Alice Duarte, con un tiro desde fuera del área en una acción personal.