Nueva final, viejo conocido para el Ourense CF

La recta final ya es una realidad en la Primera Federación. Y el principio del fin para el Ourense CF llega este domingo, en O Couto, ante el Zamora. Otro encuentro marcado en rojo para los azulones en su batalla por la permanencia. Enfrente está un rival con el que ha compartido unas cuantas cosas en las últimas campañas, en esta y otras categorías. Los zamoranos llegan con la flecha hacia arriba, metidos en puestos de play off y dispuestos a no dejar escapar esa plaza de privilegio.

Será el tercer enfrentamiento entre ambos en esta campaña. Curiosamente, el primero no fue en liga. Llegó en los octavos de final de la Copa Federación, en el pasado mes de septiembre. Los ourensanos remontaron y ganaron 2-1 en O Couto para seguir en un torneo que terminaron ganando, con el billete a la Copa del Rey también entre la recompensa. Dos meses después, tocó jugar en el Ruta de la Plata en la competición doméstica. No hubo goles y se repartió un punto con cabeza.

Los zamoranos ya visitaron O Couto este año en un duelo de la Copa Federación que cayó del lado ourensano

El pasado año, Ourense CF y Zamora ya compartieron grupo de Primera RFEF. Todo gracias a sus ascensos en la temporada 2023-2024. Allí, ambas escuadras estaban en Segunda RFEF. Junto al Pontevedra, se jugaron el ascenso directo en las jornadas finales. Los zamoranos se quedaron descolgados en la pelea, en buena medida por la detención de Víctor de Aldama, su presidente, en el marco de la conocida como “trama Koldo”. El ascenso directo fue para los ourensanos, pero el Zamora se rehizo para terminar subiendo por el camino largo del play off.

Puntos vitales

Muchos partidos, con mucho en juego, en un estrecho margen de tiempo. Pero el de este domingo no le tiene nada que envidiar al resto en cuanto a importancia. Dos objetivos distintos se cruzan sobre el verde de O Couto. El Ourense CF sabe que jugar como local puede ser su mejor aliado para asegurarse la permanencia. Fuera de casa les está costando un mundo, lo que obliga a no fallar en casa.

El equipo que dirige Óscar Cano ocupa la cuarta posición en la tabla, con 52 puntos, y ocupa puesto de play off

El Zamora es un buen visitante, el sexto mejor del grupo. Un equipo hecho para estar donde está, pero al que le costó un mundo posicionarse. Empezó mal, el técnico Juan Sabas fue cesado y sustituido por Óscar Cano en noviembre, con el que poco a poco fue subiendo posiciones. En sus manos tiene una plantilla de experiencia y galones en la categoría. La confeccionaron incluso pagando cláusulas, por ejemplo, por el exdelantero del Ourense CF Javi Carbonell, que tan buen recuerdo dejó en los azulones la pasada campaña. Su importancia en la vanguardia de los zamoranos ha ido de menos a más esta campaña. Entre otros nombres, destacan los del incombustible Kike Márquez, que mantiene el olfato goleador intacto, o el de Mario Losada, que está en un buen momento realizador.

Los de Óscar Cano acumulan tres triunfos en los últimos cuatro partidos, ocupan la cuarta plaza con 52 puntos, situados en puestos de play off con dos de colchón.

Polos opuestos y metas diferentes para un encuentro de los que suman mucho y restan otro tanto. Con esos mimbres, el Ourense CF buscará otra dosis de oxígeno.