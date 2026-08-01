La nueva UD Ourense abre los test estivales igualando en O Vao ante el Coruxo (2-2)

La UD Ourense inició los test de pretemporada igualando a dos goles en el campo de O Vao ante el Coruxo, en un duelo con alternativas en el juego y con los ourensanos adelantándose en dos ocasiones.

El conjunto unionista, que comenzó con Rielo, Varo, Labrada, Puime, Cabrera, Rivelott, Tejón, Roi, Gandarillas Bastida y Ferreiro, se adelantó en el marcador con un tanto de Soriano, aunque los vigueses anotarían para poner las tablas en el duelo antes del descanso.

La UD Ourense retomaría la delantera en el marcador nada más comenzar la segunda mitad, con el tempranero gol de Mateo Gandarillas para un 1-2 que estuvo en el luminoso hasta prácticamente el final, pues no sería hasta los últimos minutos cuando los verdes devolverían la igualdad a un duelo que sirvió para que los de Juan Carballo vayan cogiendo ritmo de partido de cara a la exigente e histórica temporada en la Primera RFEF. Este sábado, buen ensayo a domicilio ante un equipo que jugará en Segunda.

Debut liguero el sábado 29

Además, ya hay fecha y horario para el partido del debut liguero. Será el sábado 29 de agosto, a partir de las 17:00 horas en O Couto ante la SD Ponferradina.