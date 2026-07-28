El “nuevo” Ourense CF ya está en marcha. Los azulones comenzaron en la mañana de ayer los entrenamientos de cara a la nueva temporada en la que competiran en Segunda Federación. Lo harán con muchas caras muevas, ya que de la pasada temporada no ha quedado ningún jugador y con la plantilla todavía sin cerrar, porque la previsión es incorporar a tres o cuatro jugadores más.

A las diez y media de la mañana estaban citados en el campo de Oira los nuevos jugadores azulones que fueron recibidos por Camilo Díaz, el presidente de la entidad, que efectuó las correspondientes presentaciones y le dio la bienvenida al club. A continuación, y antes de saltar al verde, tuvieron una charla en el propio vestuario con él y también con el nuevo cuerpo técnico, que esta temporada estará encabezado por el vigués Jorge Cuesta. Una vez finalizada saltaron al terreno de juego donde realizaron una suave sesión de entrenamiento que concluyó con un partidillo informal.

La nueva plantilla del Ourense CF para la temporada 26/27 está compuesta, por el momento, por 17 jugadores, aunque la previsión es que tres o cuatro fichajes más lleguen antes de comenzar la liga para completar el grupo. Así, figuran por ahora los porteros Diego García y Román Noya, los defensas Achore Sánchez, Iván Muñoz, Rubén Casas, Víctor Algisí, Iván Amandi y Simón Brainsky. Para el centro del campo cuentan con Facu Ballardo, Jesús Cambil, Álex Lorenzo “Melli” y Robustiano Ndong “Robus”. La línea delantera está conformada por los jugadores Marquitos, Viti Oliver, Brais Penela, Aarón Delgado y Jorge Domingo. Además, varios jugadores están a prueba y en los próximos días se decidirá si alguno de ellos pasa a formar parte de la primera plantilla.

El equipo tiene previsto entrenar todos los días por la mañana en el sintetico de Oira antes de afrontar el primer partido previsto para el fin de semana.

El domingo, Copa Federación

El próximo domingo, el conjunto de Jorge Cuesta disputará el primer partido de esta pretemporada y será un encuentro oficial. Está prevista la eliminatoria de octavos de final de la Copa Federación entre el conjunto ourensano y el Arenteiro, que tiene previsto comenzar mañana con los entrenamientos. El encuentro se celebrará en el campo de Oira, ante la imposibilidad de jugarse en O Couto y a falta de confirmación oficial se disputará a las ocho de la tarde.

Víctor Algisí es el último en llegar En la presentación del equipo ayer en el campo de Oira estuvo presente la última incorporación de los azulones, por el momento. Se trata del defensa natural de Alicante, Víctor Algisí, que con 31 años llega para aportar experiencia a la zaga del Ourense CF. Procede del Orihuela y con anterioridad jugó en el Formentera, La Unión Atlético, Yeclano, Villarrubia o Badalona, siempre en Segunda Federación, donde lleva disputados más de 150 partidos.

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