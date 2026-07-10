Inés Sotelo va a por la medalla en el Europeo sub-20

La selección española sub-20 ya está en las semifinales del Europeo de Lituania. Y lo logró tras la victoria en cuartos ante Turquía (72-59) en otro partido sobresaliente de la ourensana Inés Sotelo Míguez. Volvió a salir en el quinteto inicial, estuvo 24 minutos sobre la pista y aportó 14 puntos y 7 rebotes, destacando de forma especial en el tercer cuarto, clave para romper el duelo de forma definitiva.

Porque fue un triunfo que se cocinó a fuego lento. Las españolas no pudieron marcar diferencias en el primer parcial. Mejoraron sus prestaciones en el segundo, sobre todo en defensa. Y fue tras el descanso cuando lograron abrir brecha en el luminoso, se instalaron en rentas de 13-15 puntos y dejaron un último cuarto por delante con menos peligro. Aún así, Turquía nunca bajó los brazos y redujo la renta, pero la victoria final ya era cosa de España.

Pasaporte para las semifinales con pleno de triunfos en este Europeo y dos balas para conseguir una medalla. La primera, para asegurarla, llegará hoy mismo. No será sencillo. Las de Rubén Burgos se cruzan con Francia, un rival que ha tenido una trayectoria igual de sobresaliente. Por el otro lado del cuadro, Israel y Bélgica pelearán por el otro pasaporte a una final en la que quiere estar la ourensana Inés Sotelo.