Óscar Martín, capitán del Barco: “El inicio es muy bueno”

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El Barco sumó su segundo empate consecutivo en liga tras quedar 1-1 frente a la Sarriana en Calabagueiros. Óscar Martín (Arrecife, 1988), capitán del conjunto valdeorrés analiza el encuentro: “Creo que hubo dos partes muy bien diferenciadas. En la primera fuimos muy superiores a ellos, creando ocasiones muy claras. Lo normal hubiera sido irte al descanso mínimo 2-0 o 3-0. En la segunda parte, es cierto que ellos se adueñaron un poquito más del balón, pero sin mucha profundidad ni ocasiones claras, ya que creo que tiraron entre los tres palos el gol y poco más, sinceramente”.
Además, el veterano mediapunta quiere destacar las ocasiones que crea su equipo en cada encuentro: “Lo importante es que en todos los partidos generamos muchas oportunidades, algo muy difícil de ver en Tercera Federación, donde es complicado crear tres o cuatro mano a mano claros contra el portero. Creo que es cuestión de tiempo que las ocasiones que tenemos, empiecen a entrar. Después de siete jornadas, el balance está siendo muy positivo, puesto que estamos haciendo un gran inicio de temporada y toca seguir así”.
Tras disputarse siete encuentros, el Barco ocupa la tercera plaza, a cuatro puntos del liderato, unos números muy buenos: “Nosotros vamos partido a partido, sin mirar más allá. Ahora estamos focalizados en el duelo ante el Arteixo”.
Los de Agustín Ruiz se medirán el domingo, a las 12:30 horas, al Arteixo en el Ponte dos Brozos. “Es un rival muy complicado, como se ha visto en sus últimos resultados. Sin embargo, sabemos que si estamos a buen nivel somos un equipo difícil de batir. Ahora mismo dominamos muchas facetas del juego, tanto en días que nos toca esperar un poco más atrás como cuando nos toca ser dominadores del balón. Hemos dado un paso adelante esta temporada y lo estamos demostrando. Por ello vamos a intentar conseguir los tres puntos en A Coruña”, apunta el canario.
Óscar Martín acaba de cumplir 38 años y lleva siete temporadas en O Barco, pero todavía tiene cuerda: “Me estoy encontrando bastante bien. Intento ayudar en todo lo que puedo al equipo y echar siempre una mano a los jóvenes. Dentro del campo creo que estoy manteniendo un buen nivel y espero seguir así, sobre todo que me respeten las lesiones. Con 38 años el cuerpo ya no es el que era, pero me sigo manteniendo bien”.
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