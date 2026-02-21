El Ontime se cita con Alcantarilla mirando al top-4

El Ontime afrontó en la madrugada del viernes uno de los desplazamientos más largos de la temporada. El conjunto de Carlos Navarro visita desde las 18:00 horas el Pabellón Amigos del Fústol Sala Jara Carrillo para medirse al Alcantarilla. Duelo directo para las ourensanas en una de las últimas oportunidades para seguir soñando con el top-4. Cita entre iguales, con las murcianas séptimas con 27 puntos y las ourensanas octavas con 26. El que gane seguirá mirando a lo lejos, aunque de reojo, a una cuarta plaza que poco a poco parece que se va abriendo a más equipos que a cinco.

En el seno del Ontime reconocen que se trata de “un partido importante. Si esperamos seguir acercándonos al play off tenemos que sacar este partido. Mantener opciones pasa por continuar con esa regularidad que hemos alcanzado”, señala Navarro. Eso sí, también reconoce que “será un partido muy difícil, porque ellas también están con opciones y además juegan en casa. Viene de ganarle al Alcorcón, que no es poco. A priori parece que será un partido bonito entre dos equipos muy parejos”.

Además de un partido importante por lo que está en juego, será especial casi para media plantilla del Ontime. Los cuatro fichajes que han llegado este curso (Anita, Melli, Riscos y Ana Romero) proceden del equipo murciano. Hay que añadirle otras dos jugadoras con pasado en el Alcantarilla, Carla Ayensa y Raquelilla. “Parecemos una pequeña sucursal del Alcantarilla, aunque su actual equipo muy poco se parece al de estas últimas temporadas y nuestras jugadoras se van a encontrar con pocas excompañeras”, añade Navarro.

“Debemos seguir siendo fieles a nuestro juego, manteniendo el trabajo defensivo”, termina el técnico.

Alcantarilla, 18:00 horas.

Gri y Vianariño, a domicilio

La jornada 22 en la Tercera División se abre para los equipos ourensanos con dos desplazamientos. El Gri Carballiño, que después de empatar en el último segundo ante el líder Composala quiere asentar su puesto de play off, visita el Pabellón A Marisma para medirse desde las 20:00 horas ante el Redondela. Cuartos por la cola marchan los redondelanos con 18 puntos y cuartos por la cabeza están situados los carballiñeses con 40 puntos, que quieren regresar a la senda del triunfo después de dos jornadas sin lograrlo. No repetir los errores de la última salida será vital.

El ADI Vianariño, en descenso con 15 puntos y ya con Anxo Macía en el banquillo en sustitución de Xocas Miranda, que lo dejó por temas profesionales, necesita sumar. No lo tendrá fácil, porque desde las 18:30 horas visita a un Outeiro de Rei que busca el top-5.