Marta, capitana del Ontime: “El secreto es el alto nivel físico”

La capitana Marta Figueiredo es una de las incombustibles de un Ontime que al nivel que está mostrando en este tramo de curso parece no divisar su techo. Lo más reciente es obligar a remontar al líder Melilla para llevarse los puntos de Os Remedios, empatar en La Estación al campeón Futsi y golear al siempre incómodo Móstoles.

Como soñar es gratis y las sensaciones son inmejorables, en el seno del conjunto ourensano se creen capaces de todo. Lástima el flojo inicio de curso, porque el Ontime estaría ahora petando a la puerta del top-4. Aunque tiempo al tiempo, porque ahora llega un duelo directo ante Alcantarilla y después citas ante los tres equipos del descenso. Licencia para soñar.

“A lo que le tengo muchas ganas es a la Copa Galicia, me haría mucha ilusión volver a jugar otra final”, afirma Marta

Marta, bigoleadora el sábado en Os Remedios, asegura que el único secreto en esta evolución del equipo es “el alto nivel físico que estamos mostrando”. Y es que opina que todavía hay margen de mejora, puesto que “a nivel de juego nos sigue costando terminar de asimilar todo lo que supone el sistema 4-0, al que no estábamos acostumbradas. En cuanto logremos manejar un poco mejor todas esas variantes daremos un paso adelante más”.

E incide en el tono físico. Nunca un parón tan largo (cinco semanas) por el Mundial le vino tan bien a una plantilla que hasta entonces parecía cansada después de una pretemporada mejorable. “La plantilla tiene una capacidad de trabajo enorme y por eso estamos tan bien en lo físico. Esto nos permite haber dado un paso adelante en defensa, donde peleamos un montón y los errores que tenemos en la creación de juego se notan menos. El sábado nos acompañó la definición y así terminamos sacando un partido muy importante ante un rival directo y ante nuestra bestia negra, ya que nos había ganado los últimos tres partidos”.

Seis goles suma la capitana en liga este curso. Los dos más recientes han sido “por estrenar zapatillas y plantillas (sonríe)”. Y que lleguen “muchos más”. La seguridad y la ilusión en el Ontime es tan grande que “si estamos bien, que se ponga enfrente quien sea. Tenemos duelos directos y si estamos centradas y los sacamos quien sabe hasta dónde podremos llegar, a pesar de que todavía estamos lejos de arriba. A lo que le tengo muchas ganas es a la Copa Galicia, me haría muchísima ilusión volver a jugar una final. Tenemos en casa la semifinal ante un Castro reforzado, que no será fácil, pero estamos a dos partidos de un título. De todas formas, lo primero es pensar en la liga y el sábado tenemos un rival duro (Alcantarilla)”.