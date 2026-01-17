El Ontime gana en Chiloeches y continúa en un buen momento (1-3)

El Ourense Ontime sumó una nueva victoria que le permite escalar posiciones en la clasificación. Las de Carlos Navarro se deshicieron del colista Chiloeches por 1-3 y se coloca octavo en el duelo que abría la jornada. Un doblete de Carla Ayensa y otro de la capitana Marta Figueiredo, daban al traste con el intento de puntuar de una escuadra manchega que seguirá en el farolillo rojo.

Con un inicio fulgurante, el Ourense Ontime ponía cerco sobre la portería de Sandra Abadía, que tenía que multiplicarse bajo palos. Las locales no encontraban una salida limpia de balón y encajaban el primer tanto, obra de Carla Ayensa en el minuto 5. Reaccionaba el conjunto de José Rey intentando subir la línea de presión, aunque Ju Pedreira acariciaba el segundo gol visitante, con un remate a la madera.

Las manchegas aguantaban el empuje del Ontime sin descomponerse y, en el tramo final, a punto estaban de lograr la igualada. El segundo tiempo no presentaba cambios sustanciales en el desarrollo del juego.

Las de Carlos Navarro intentaban mantener un alto ritmo de juego, presionando la salida de balón de un Chiloeches que tenía el empate en un mano a mano entre Ju Delgado y Uxía. De nuevo, una llegada al segundo palo se convertía en el segundo gol visitante obra de la capitana Marta Figueiredo (0-2). Ante la invariabilidad del curso del partido, el Chiloeches recurría al juego de cinco con Noe como portera jugadora.

Sentencia de Carla Ayensa

En los compases finales del encuentro, ante el empuje del conjunto rojillo, Carla Ayensa en un corte de balón y desde cancha propia, acababa por cerrar el triunfo ourensano, a pesar del postrero tanto de Virginia en el juego de cinco que premiaba el esfuerzo de las locales.

Al final, tres puntos importantísimos para un Ourense Ontime que lleva tres victorias, un empate y una sola derrota en los últimos cinco encuentros. La próxima jornada recibirá en el pavillón de Os Remedios al Melilla. El encuentro arrancará a las 17:00 horas.