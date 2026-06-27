El Ontime juvenil, a por más

El fútbol sala ourensano de cantera lucha, por segundo fin de semana consecutivo, por un título nacional. En esta ocasión el protagonista es el Ourense Ontime juvenil femenino. El conjunto entrenado por Vane Barberá y Marta Figueiredo, flamante campeón gallego y ganador del sector nacional disputado en Castro Urdiales, obtuvo plaza para la Final a cuatro del Campeonato de España. A las 17:00 horas se disputan las dos semifinales y el Ontime se mide en el polideportivo La Marazuela ante el Futsal Alcantarilla, mientras que en Navalcarbón, el AD Alcorcón se enfrenta al Poli Ejido.

Vane Barberá, una de las entrenadoras, reconoce que “estar entre las cuatro mejores de España ya es un mérito enorme, máxime en nuestro caso, que tenemos un equipo muy joven. Nos mediremos a jugadoras de 17 a 19 años con cinco cadetes y solo cuatro juveniles, tres de ellas de primer año. En todo caso, las sensaciones son muy buenas, aunque disputar una fase final es una incógnita, al desconocer el nivel de nuestras rivales, si bien es cierto que tanto Alcantarilla como Alcorcón son clubes de Primera División y el Poli Ejido también tiene un gran nivel”.

Con dos de sus jugadoras de stage hasta anteayer con la selección española sub-17, el equipo disputó un torneo de preparación en Portugal, la prestigiosa Falcao Cup. La cosa no pudo salir mejor, ya que hubo título. “Fue espectacular, ganamos un torneo ante equipos de tanto nivel como el Benfica y el Nun’Álvares. Nos ha servido como preparación para una Final a cuatro tan exigente”, añade Barberá.

La plantilla ourensana está formada por Naia, Thalía, Albita, Lara, Nuri, Uxi, Julia, Daniela y Vera, con el tándem Barberá-Figueiredo en el banquillo. “El hecho de que algunas jugadoras hayan participado con el equipo de Segunda División también nos ayudará a afrontar esta fase final, en la que hagamos lo que hagamos, ya logramos algo histórico para el club, al ser el primer equipo que lucha por el título nacional”, finaliza.