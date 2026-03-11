Raquelilla, jugadora del Ontime: “Está siendo mi mejor año”

Al Ontime le costó abrir la lata el sábado en Vista Alegre ante el Burela, pero terminó ganando de forma muy solvente (0-3). Una de las jugadoras que vio puerta fue Raquelilla. La alicantina, que ha marcado en las tres últimas jornadas ligueras, reconoce que está en su “mejor momento”, no solo de la temporada, sino desde su llegada a Ourense, ya que “está siendo mi mejor año”.

Raquelilla, como el equipo, lleva “disfrutando” estos tres últimos meses de competición. “El comienzo fue difícil, pero ahora estamos logrando buenos resultados. ¿Secreto? Sin duda que el grupo, que es una piña, su unión fue clave en los momentos complicados. Cuando estábamos mal, el trabajo estaba siendo igual que el de ahora, el compromiso estaba siendo el mismo, pero ahora las cosas son diferentes. El grupo es muy bueno, no solo en lo personal, también en cuanto a nivel de plantilla, y ahora ese trabajo hace que el equipo sea cada vez mejor”.

Contenta en lo colectivo y también en lo personal. “Estoy feliz en Ourense, no sé lo que pasará a final de temporada, pero yo me quiero quedar. De los tres años que llevo aquí este es, sin duda, el mejor”.

El “equilibrio defensa-ataque” está siendo clave en la mejoría del equipo. “En Burela nos atascamos en ataque, pero es cierto que hemos mejorado”.

La jugadora sabe que “está muy complicado” llegar al top-4, pero reconoce que “lucharemos por seguir subiendo puestos. Ya somos sextas y tenemos al quinto a tres puntos. Ese es nuestro próximo objetivo. Para lo demás, hay que ir paso a paso”. Quedan nueve partidos y el Ontime está a ocho puntos del play off por el título. Es un mundo y le obligaría a hacer un tramo final casi perfecto. “Tenemos que seguir ganando y esperar a que los demás (Futsi, Roldán o Poio) fallen. Estaría bonito seguir teniendo opciones, pero lo primero es buscar el quinto puesto y seguir ganando”.

El nivel “lo tenemos, se demostró con Melilla y Futsi, ojalá de aquí al final podamos seguir jugando así”, finaliza Raquelilla.