El Ontime mirando al Penya Esplugues con un ojo en la Copa

El Ontime sigue inmerso en una fase de la temporada en la que definir su futuro. El empate la última jornada en el duelo directo ante el Futsal Alcantarilla (2-2), sin ser ni mucho menos malo, le dificulta un poco más su intento de acercarse a un top-4 que tiene a diez puntos. El 5 de 12 de las cuatro últimas jornadas (victoria al Móstoles, empates ante Futsi y Alcantarilla y la derrota por la mínima ante el líder Melilla), siendo un bagaje más que aceptable, le mantiene lejos de una zona noble a la que no está dispuesto a renunciar.

El conjunto ourensano gasta ahora las últimas balas en la cita liguera. Se mide de forma consecutiva ante los tres equipos del descenso y si es capaz de sacar los nueve puntos podría seguir en la lucha. Así, ya está pensando en el duelo del sábado frente al Penya Esplugues en Os Remedios (17:00 horas), pero lo hace con un ojo puesto en la Copa Galicia, puesto que, casi sin tiempo, el martes disputa en el mismo escenario a partir de las 20:00 horas la semifinal de la Copa Galicia ante el Castro. Seguir teniendo la opción, aunque ahora muy lejana, de luchar por el top-4 está genial, pero está a un partido de regresar a una final copera, algo que no sucede desde hace cuatro años y a dos partidos de obtener un título ocho años después.

Carlos Navarro es consciente de que “por motivos diferentes”, los dos próximos partidos “son muy importantes. Penya Esplugues es el equipo que marca el descenso. Le llevamos nueve puntos y ganar significaría olvidarse de forma virtual del descenso. Después, nos permitiría seguir mirando hacia arriba y, además, serviría para llegar con la moral muy alta para afrontar el partido de Copa Galicia. Lo primero es pensar en el partido del sábado, pero soy consciente de que el martes es un día importantísimo para el club, porque tiene la opción de jugar una final y optar a un título”.

El entrenador alicantino reconoce que “el equipo está en un buen momento”, por lo que “jugando los dos partidos en casa”, el factor cancha podría ser el factor diferencial para sacarlos adelante.

Al equipo le toca trabajo extra estos días, ya que como “solo tendremos un día de entrenamiento desde el partido de Penya Esplugues con el de Castro en Copa realizaremos también ese scouting”, añade un Carlos Navarro que tiene a todas sus jugadoras disponibles, un aspecto menos del que preocuparse ante los dos partidos tan importantes que tiene por delante.