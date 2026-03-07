SE ACERCAN A PLAY OFF
El Ontime no falla en liga y derrota al Burela (0-3)
El Ontime de la liga es un equipo fiable. Este sábado superó en Vista Alegre al Burela por 0-3 en un partido que dominó desde el principio, que se llevó con mucha claridad y en el que pudo golear.
Las de Carlos Navarro no notaron la eliminación del martes en Copa Galicia ni se confiaron ante un rival que no tiene nada que perder, ya que está virtualmente descendido. Las ourensanas mandaron desde el comienzo para firmar una primera parte que, de no ser por la ausencia de gol, sería de sobresaliente. Ju Pedreira, que terminaría marcando el último gol, empezó muy activa, con tres claras ocasiones; Carla Ayensa se topó con la cruceta y la portera, la mejor de las locales ayer; Melli también las tuvo a pares; la capitana Marta tampoco faltó; a Chiky le salvaron un mano a mano; y Melli cerró el primer acto con otra doble opción.
El segundo tiempo fue muy similar, con el Ontime creando y el Burela defendiéndose como buenamente podía. Pero el asedio pronto dio fruto, con un perfecto pase a Melli que cruzó el 0-1. Raquelilla firmó el 0-2 de potente disparo en el 28 y Ju se giró para conectar el definitivo 0-3 en el 36. Cómoda victoria del Ontime.
Burela FSF:
Ana Eliza, Cris Blanco, Sandra, Lara e Irene Suárez -quinteto inicial-. Lola, Lari, Mara, Gabi, Silvia Rubal, Laura, Macarena y marina.
Ourense Ontime:
Ana Romero, Chiky, Ju Pedreira, Carla Ayensa y Melli -quinteto inicia´-. Ana Rivera, Anita, Alice Duarte, Raquelilla, Riscos y Marta Figueiredo.
Goles:
0-1: Melli, minuto 23.
0-2: Raquelilla, minuto 28.
0-3: Ju Pedreira, minuto 36.
Árbitro:
Gael García, Jonathan Manjón y Amal Alahyene. Vieron amarilla las locales Laura, Macarena y la visitante Raquelilla.
Incidencias:
Partido de la jornada 21 en la Primera División femenina jugado en Vista Alegre.
