El Ourense Ontime, después de Copa, a Burela

El Ontime regresa a la liga, que pasa a ser el único frente abierto después de la eliminación del martes en la semifinal de la Copa Galicia ante un Castro que demostró tener potencial para ganar a cualquiera. El conjunto ourensano ya se marca un nuevo objetivo, “luchar por el quinto puesto”. Toca visitar al otrora todopoderoso Burela, aunque sin las “top” se mueve por un descenso del que tiene muy complicado salir. Si quiere mirar hacia arriba, el Ontime no puede fallar este sábado desde las 16:00 horas en Vista Alegre.

Carlos Navarro, entrenador del Ontime, mira hacia adelante. “Tenemos tres partidos en el horizonte, sobre todo los dos primeros, este en Burela y el siguiente en casa ante el colista Chiloeches que tenemos que sacar si queremos seguir teniendo en el horizonte esa cuarta posición. Algo más complicado será la visita a Málaga ante un equipo que ha cogido una buena racha, aunque es un partido para luchar. Después ya se nos complica más el calendario, por eso necesitamos sacar ahora estos partidos. Los partidos de Alcorcón (a domicilio) y Castro (en casa), serán los que puedan marcar nuestras opciones de estar en la zona alta”.

El técnico valenciano del Ontime avisa que “más allá de la situación del Burela en la clasificación, es un partido en el que habrá que tener mucho cuidado. Estarán sin presión, porque tienen muy difícil salir de ahí abajo, lo que nos obligará a estar muy concentradas”.

Más allá de las típicas molestias por la acumulación de partidos, sobre todo habiendo jugado Copa entre semana, la enfermería del Ontime está vacía. No hay excusas para afrontar con totales garantías esta visita al Burela.

Vista Alegre, 16:00 horas.

Lugo B y Pazos, los rivales

Este sábado juegan dos de los tres equipos ourensanos en la Tercera División masculina. Para el Sala Ourense y el Vianariño sumar es casi obligatorio si no quieren meterse de lleno en la zona de descenso directo los de la ciudad y regresar a esos puestos los de Viana y Vilariño.

El Sala Ourense, que con su derrota en el último segundo del derbi en el Paco Chao ante el Carballiño el pasado domingo acumula seis partidos sin sumar, recibe desde las 17:00 horas en el Pazo al Lugo Sala B, rival de la zona media. Los lucenses no parecen peligrosos a domicilio. El Vianariño, por su parte, fuera del descenso directo aunque en peligro, visita desde las 20:00 horas al Pazos de Borbén, que se encuentra en horas bajas. El Carballiño juega este domingo.