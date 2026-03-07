El 8M no termina al día siguiente

Hoy, 8 de marzo, el mundo se detiene por un instante para mirar hacia un lugar que, en realidad, siempre ha estado en el centro de todo… la mujer.

La mujer que da vida, que defiende, que lucha, que crea, que educa y que transforma. La mujer que ha escrito historia muchas veces en silencio, en los márgenes, sin titulares ni reconocimientos. Durante siglos su voz fue ignorada, su talento cuestionado y sus derechos negados. Y aun así, generación tras generación, siguió avanzando con una fuerza que no siempre se ve pero que siempre se siente.

Hoy hablo de la mujer española, de la que abrió caminos en la educación, en la ciencia, en la política, en la cultura y en la vida cotidiana. Pero también hablo de la mujer del mundo; de cada madre, hija, hermana, amiga y compañera que, desde cualquier rincón del planeta, contribuye a construir una sociedad más justa, más humana y más consciente.

Porque la historia de la humanidad no se entiende sin la historia de las mujeres. No se entiende sin sus luchas, sin su valentía, sin su capacidad infinita de reconstruir.

Sin embargo, el 8 de marzo no debería ser solo un día para recordar lo evidente y después volver a olvidarlo. Es un recordatorio de que la igualdad, el respeto y el reconocimiento no pueden limitarse a veinticuatro horas al año; la verdadera transformación ocurre en los otros 364 días restantes… en cada decisión que reconoce el talento de una mujer; en cada oportunidad que se abre sin prejuicios; en cada voz femenina que es escuchada con el mismo valor; en cada niña que crece sabiendo que su futuro no tiene límites.

Celebrar a la mujer no significa únicamente admirar su fortaleza, sino también construir un mundo donde no tenga que demostrarla constantemente para ser respetada.

Un mundo donde pueda ser líder sin ser cuestionada, donde pueda soñar sin que le digan que es demasiado, donde pueda caminar sin miedo y vivir con la libertad que siempre debió tener.

Hoy también celebramos a las mujeres que estuvieron antes que nosotros y que cambiaron la historia con pasos firmes. Celebramos a las que hoy siguen luchando, abriendo caminos y rompiendo barreras y celebramos, sobre todo, a las que vendrán, porque merecen heredar un mundo más justo que el que tenemos.

Que este 8 de marzo no sea solo un homenaje, sino también un compromiso. Un compromiso de recuerdo, de respeto y de igualdad; porque el valor de la mujer no se conmemora un día; se reconoce, se protege y se honra todos los días del año.

José Manuel Varela Mosquera (Ourense)