El Ontime no se quiere frenar ante el colista en casa

La Primera División de futsal femenino vuelve a la cancha después del parón por el stage de la selección nacional. Para el Ontime lo hace con el duelo que desde las 17:00 horas dispute en Os Remedios ante el Chiloeches. Llega a Ourense el colista de la categoría y el conjunto de Carlos Navarro no quiere ver frenada su trayectoria.

En buena dinámica, con el equipo al completo, en casa y ante un rival inferior conforman un caldo de cultivo en el que el +3 es lo único que se pasa por la cabeza de las jugadoras y el cuerpo técnico ourensano. “En casa estamos obligadas”, afirma Carlos Navarro, si bien nadie quiere sorpresas y el técnico avisa. “Son colistas, pero ya en la primera vuelta nos demostraron ser un equipo que compite. Desde que cambió de entrenador ha mejorado y por eso es un partido peligroso”, añade.

Parece que la principal duda en el Ontime es saber cómo responderá después del enésimo parón en la liga, esta vez de dos semanas por el stage que llevó a una de sus jugadoras, Ju Pedreira, a Portugal con La Roja. “Ha llegado bien y todas están perfectas”, añade Navarro.

E insiste Navarro que quiere a su equipo a tope: “No debemos pensar que es el colista. Si queremos llegar a los duelos directos con Alcorcón y demás con opciones de subir puestos tenemos que sacar este partido. Queremos un partido divertido, que se vean goles, y que no nos pase lo de Penya Esplugues, en el que tiramos los puntos cuando estaba ganado. Jugamos en casa y no podemos fallar. Aquí, salvo Alcorcón, Futsi y Melilla que nos ganaron y Roldán que empatamos, lo hemos ganado todo”.

Os Remedios, 17:00 horas.