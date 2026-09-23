El Ontime, al parón con un revolcón doble

La Primera División femenina se toma un largo paréntesis por el Preeuropeo. Los conjuntos ourensanos llegan al parón después de un doble revolcón, aunque con diferente lectura. El Ontime, séptimo con 6 puntos, está cumpliendo expectativas a pesar de sufrir el domingo su primera derrota (3-1 ante el Alcantarilla), mientras que el Estrela Verín marcha lejos de lo soñado, duodécimo con un punto de nueve posibles.

Manu Cossío, entrenador del Ontime, habla de la derrota en tierras murcianas: “Por rendimiento, ha sido merecida, porque hicimos un partido muy flojo, aunque por ocasiones, debimos sumar al menos un punto o incluso haber ganado”, subraya.

“Cometimos demasiados errores”, lamenta el técnico. “En la primera parte tuvimos una ocasión de Ana Rivera bajo palos y otra de Ju a puerta vacía. En la segunda, continuaron los errores, porque logramos empatar y en el momento en que el juego estaba a nuestro favor, les regalamos el segundo y el 3-1 llegó al final”, añade.

“No es lo mismo llegar al parón habiendo ganado que con una derrota, por eso nos tocará pensar más en este partido para aprender. Lo único positivo del viaje ha sido que recuperamos a Ju, que ya ha tenido minutos y estuvo a un buen nivel. Ahora recuperaremos también a Uxía, por lo que estará la plantilla al completo”, finaliza.

Adaptación lenta en el Estrela Verín

A la tercera tampoco llegó la vencida para el Estrela, que sufrió su segunda derrota como local, esta 0-2 ante el Les Corts, y sigue sin ganar. “A todos nos hubiera gustado llegar aquí con 9 puntos, pero éramos conscientes de que esta situación podía pasar. Jugamos ante un rival muy exigente en la primera jornada (Castro), viajamos a Torcal con muchas bajas y este último partido lo perdimos por no haber aprovechado nuestro momento ante un rival que por detrás en el marcador nos habría puesto las cosas más fáciles. Seguimos con nuestra lenta adaptación a la nueva categoría y es lo que nos tocará hacer en estas semanas de parón”, destaca Charlie Simoes, entrenador del conjunto verinense.

Tranquilidad, porque esto no ha hecho más que comenzar. “Si dentro de dos meses jugáramos estos partidos, muy probablemente tendríamos nueve puntos, porque no fuimos inferiores a ninguno de nuestros rivales. No estamos en la situación que nos gustaría, pero estamos trabajando bien”, añade Charlie Simoes.

El entrenador ya piensa en la “minipretemporada” que hay por delante: “Toca trabajar ahora lo que no se pudo hacer en una mala pretemporada. Hay que pulir errores”.

Trabajo de la selección en Torrejón

La selección española ya ha comenzado su preparación para la fase de clasificación para el Europeo que jugará en Eslovenia del 7 al 10 de octubre. Las de Clàudia Pons han completado en el pabellón Javi Limones de Torrejón de Ardoz las primeras de las siete sesiones de entrenamiento previstas hasta el viernes. El lunes 28 regresarán al trabajo para viajar dos días después a Portugal, donde se medirán a las lusas el día 2.

Serán dos semanas de trabajo que se enfocarán en los compromisos ante Francia, Italia y Eslovenia en los que hay en juego un billete para la fase final del Europeo, que se jugará del 14 al 21 de marzo en Osijek (Croacia).