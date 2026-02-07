El Ontime rinde visita al actual campeón, el Futsi Navalcarnero

Reaparece la Primera División de fútbol sala femenino. Lo hace después de una Supercopa de España que cumplió con el pronóstico y dejó el título al gran favorito, el Melilla. El conjunto norteafricano ganó la final al Futsi (5-1), rival esta tarde del Ourense Ontime desde las 18:00 horas en el polideportivo La Estación de Navalcarnero.

Segundo rival top consecutivo para el conjunto ourensano, que después de exigir al límite al líder Melilla visita “una de las canchas más complicadas de la liga. Es uno de esos rivales a domicilio en los que está presupuestado perder, pero estamos en un buen momento y no vamos a renunciar a nada. La autoexigencia va a ser la de todo el año, sobre todo ahora que estamos bien y ya con ventaja con el descenso nos gustaría acercarnos todo lo que podamos a la zona de play off”, asegura Carlos Navarro.

El entrenador del Ontime no podrá contar con la capitana Marta, a la que los especialistas le han recomendado parar para superar unos problemas en el pie. Quien se perdió dos sesiones de trabajo fue Ju Pedreira debido a molestias en la espalda que no deberían impedirle tener minutos esta tarde. La coruñesa está de enhorabuena, pues acaba de ser citada por la seleccionadora española Claudia Pons para una convocatoria entre los días 15 y 19 que incluye la disputa del Torneo Futsal Week en Croacia con la anfitriona y Noruega como oponentes. Un premio a la sensacional temporada de la jugadora, clave en el paso adelante que ha dado el equipo ourensano.

“Vamos a muerte, pero sin presión”, avisa Carlos Navarro para el duelo de esta tarde. Vienen de perder la final de la Supercopa y no pueden despistarse para entrar en el play off de la liga, por lo que estarán muy motivadas. Será un partido muy difícil.

La Estación, 18:00 horas