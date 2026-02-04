Melli, jugadora del Ourense Ontime: “Somos ambiciosas”

La Primera División femenina retoma el pulso. El Ontime disputó su último partido ante el Melilla, flamante campeón de la reciente Supercopa, y el sábado visita al Futsi, el finalista. Al conjunto norteafricano lo obligó a dar su cien por cien para no sucumbir en Ourense, y en Navalcarnero el objetivo volverá a ser ponerle las cosas muy difíciles a uno de los top.

Dentro del notable tono general que está mostrando el equipo ourensano, una de las destacadas está siendo Melli. La ubriqueña está aportando trabajo y goles, tantos que ya es la máxima artillera en la liga con ocho tantos. La andaluza reconoce que: “La clave está siendo el grupo”, no esconde que el equipo “será ambicioso” y esperará a “ver si suena la flauta”, y su sensacional momento tiene el premio de la llamada de la selección.

La jugadora lamenta “el mal inicio de temporada, pero aunque desde fuera no se veía, el trabajo estaba siendo muy bueno y la realidad es que ahora los resultados y la clasificación dicen que el equipo cada vez está mejor”. Melli destaca que la clave en la mejoría “está siendo todo el grupo”. El punto de inflexión fue “el parón por el Mundial. Nos vino muy bien porque físicamente creo que estamos a un nivel muy alto y nos dio tiempo para el trabajo técnico-táctico”.

“El objetivo inicial es el de alcanzar la permanencia cuanto antes, pero todas somos ambiciosas y queremos más. Estamos en las semifinales de la Copa Galicia, que jugaremos ante un Castro que se reforzó muy bien, si bien jugamos en casa, donde es difícil ganarnos. En la liga tenemos ahora la visita al Futsi. A ver si logramos sumar, porque después llegan cinco partidos ante rivales más asequibles. Si seguimos a este nivel, quién sabe, soñar (con el top-4) está permitido”, asegura.

Hablando de nivel, el técnico Carlos Navarro aseguraba en La Región que Melli estaba en un estado de forma más que compatible con la selección. La jugadora destaca que: “Soy trabajadora y constante y físicamente estoy muy muy bien. El objetivo es ayudar a que el equipo siga creciendo y logre sus objetivos, pero si además llega la opción de la selección, a la que no voy desde marzo de 2023, perfecto”.

A Melli, ya adaptada al equipo y al técnico, le está costando más soportar la lluvia de Ourense. “Vengo de equipos en ciudades con mucho sol y por eso ya hay cachondeo en el vestuario con lo de la lluvia. Trato de adaptarme y busco momentos para salir de casa”. En la cancha está sonriendo mucho más.