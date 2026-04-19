La ourensana Raquel Carrera pone rumbo a la WNBA y ficha por las New York Liberty

La ourensana Raquel Carrera fue anunciada como nueva jugadora de las New York Liberty de la WNBA, este sábado, 18 de abril.

Carrera fue elegida en el draft de 2021 por Atlanta Dream en la posición 15, siendo la selección más hasta de una española en la liga femenina de la NBA hasta el pasado lunes cuando Awa Fam fue pick 3 de las Seattle Storms.

Jonathan Kolb, gerente de las New York Liberty, equipo que adquirió los derechos de Carrera en 2022, explicó la decisión del equipo de incorporar a la ourensana a sus filas, "hemos sido muy cuidadosos al incorporar a Raquel Carrera a nuestra plantilla en el momento oportuno, y creemos que ese momento es ahora".

La ourensana tiene contrato con el Valencia Basket hasta 2027 pero tomó la decisión de iniciar su andadura en la WNBA a partir de la próxima temporada. En su primera temporada en la liga de Estados Unidos va a compartir equipo con jugadoras de la talla de Sabrina Ionescu o Breanna Stewart en el equipo campeón de la temporada 2024.

Pese a que la pretemporada en la WNBA comienza este domingo y la liga el próximo 8 de mayo, la intención es que Carrera finalice la temporada en Liga Endesa con el equipo valenciano para después viajar a Nueva York.

Para Kolb, Carrera “aporta una combinación excepcional de estatura, habilidad y fuerza que encaja a la perfección con el juego moderno”, añadiendo que ven un futuro prometedor para ella en Nueva York.

Con este fichaje Carrera se suma a Awa Fa, Iyana Martín y Marta Suárez como españolas que debutan en la WNBA esta temporada. Además, es la jugadora internacional más reciente en llegar a Nueva York como parte de su red global de talentos que han desarrollado.