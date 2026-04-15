La española Awa Fam elegida con el tercer pick en el Draft de la WNBA

La española Awa Fam fue elegida por las Seattle Storm en el tercer puesto del draft de la WNBA, liga femenina de la NBA. Esto marca un hito en la historia del baloncesto español al ser la española drafteada más alta en la historia.

El nombre de la pívot alicantina fue pronunciado después de las estadounidenses Azzi Fudd (pick 1) y Olivia Miles (pick 2). Con esto supera a la ourensana Raquel Carrera, como la española con mejor posición en el draft, elegida en 2021 por Atlanta Dream en el puesto 15.

"He soñado con llegar a la WNBA desde que tenía 12 años, y estar aquí representando al baloncesto español es muy especial para mí. Estoy muy agradecida. Yo solo quiero seguir siendo yo misma y seguir aprendiendo", dijo Fam a los micrófonos de ESPN tras ser elegida por las Seattle Storm.

Dos españolas más seleccionadas

Cuatro picks después de Fam, el nombre de otra española fue pronunciado en el pick 7. Iyana Martín fue seleccionada por Portland Fire. Ya en el inicio de la segunda ronda Marta Suárez fue elegida con el pick 16 por las Golden State Valkyries.