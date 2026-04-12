El ourensano Alejandro Fernández finaliza tercero en la XXV Vig-Bay

Más de 8.000 personas se dieron cita para disputar la vigésimo quinta edición de la media maratón Vig-Bay. En esta carrera la presencia de ourensanos es numerosa y destacó Alejandro Fernández que logró ser tercero.

El veterano corredor de Runmaniak terminó la carrera subiéndose al podio tras Jorge Puig y Rubén Pires. Alejandro Fernández sigue demostrando ser uno de los favoritos, en las carreras populares a las que se presenta, pese haberse retirado de la alta competición.

Con un tiempo de 1:05:48, Jorge Puig cruzó la línea de meta por delante de Ruben Pires (1:06:30) y del ourensano Alejandro Fernández que detuvo el cronómetro en 1:07:19, a 1:31 minutos del ganador.

Jorge Puig acompañado por Rubén Pires y Alejandro Fernández tras la XXV Vig-Bay. | Jorge Santomé

El ourensano se mantuvo siempre en el grupo de cabeza y logró ser el primer atleta de la categoría +40 en cruzar la línea de meta.

En categoría femenina el triunfo fue para Andreia Santos que completó la media maratón entre Vigo y Baiona en 1:16:06 por delante de Lucía Sicre del Ría de Ferrol (1:20:08) y Sonia Abad del Taninos Runners Ponteareas (1:23:19).

Triunfo ourensano en la mini Bay

Por quinto año consecutivo se celebró también la Mini Bay. Una carrera que es la mitad de una media maratón. En total 10,548 kilómetros entre Nigrán y Baiona.

En esta edición el triunfo tuvo sabor ourensano. Enrique Blanco, natural de San Cibrao, cruzó la línea de meta en el primer puesto con un tiempo de 36:23.

Blanco estuvo acompañado en el podio por Anxo Otero (36:27) y Manuel Prieto (38:06). En la categoría femenina la victoria fue para Ana Alonso que marcó un tiempo de 43:13 seguida por Ana Iglesias 43:56 y Clara Román 44:33.