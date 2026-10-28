PRIMERA FEDERACIÓN
El ourensano Javi Rey asume el banquillo del Sant Andreu
PRIMERA FEDERACIÓN
El entrenador ourensano Javi Rey tiene nuevo equipo. Se trata del Sant Andreu, que milita en el Grupo II de la Primera Federación, donde ocupa la posición decimoquinta, con nueve puntos. Rey llega al conjunto catalán para reemplazar a Natxo González y lo hace tras estar sin equipo desde el verano, cuando se desvinculó del Umm-Salal, donde era el ayudante de Rubén Albés en la Liga Qatarí.
El entrenador ourensano afronta su cuarta experiencia en Primera Federación tras su paso por el Arenteiro, Ponferradina y Cartagena. Rey conocerá esta mañana a la plantilla y dirigirá su primer entrenamiento. Por la tarde, a partir de las 16:00 horas, será presentado en una rueda de prensa en el estadio Narcís Sala.
Su debut en el banquillo del Sant Andreu será el sábado en el partido frente al Teruel.
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