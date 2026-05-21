Llega la BTT de Maceda

La Copa Galicia de BTT XCO hace escala en la provincia de Ourense. Será este viernes, 22 de mayo, desde las 15:00 horas, con una nueva edición, la decimoséptima, de la BTT de Maceda. Esta prueba, organizada por la Federación Galega de Ciclismo y el Club Ciclista Maceda, reunirá a centenares de bikers de los clubes gallegos, siendo puntuable para el circuito autonómico y para la Copa Diputación de mountain bike.

La competición llega al circuito macedano de las piscinas, donde se darán cita deportistas de las categorías élite, sub-23, máster (30, 40, 50 y 60), júnior, cadete e infantil, tanto en modalidad masculina como femenina.

El acto de presentación oficial tuvo lugar este miércoles en el Bici Parque macedano, contando con la presencia de Diego Enrique Álvarez (Diputación), Manuel Pérez (Xunta), la alcaldesa Uxía Oviedo, el director deportivo Xulio Conde y la concejala Beatriz Cuenca. Será una oportunidad inmejorable para que figuras locales como Iván Feijóo, Sarela Conde, Saúl López, Izan Grande, Samuel Fernández y Hugo Outumuro luzcan su nivel en casa.

Salto internacional: Marcos Rodríguez, convocado por la selección española

La sensacional temporada que está desarrollando Marcos Rodríguez ha tenido un premio extra. El biker carballiñés del Academia Postal-Club Ciclista Maceda, que ha cosechado éxitos este año en la Copa Galicia, la Copa de España y la Taça de Portugal, ha sido convocado por la selección española.

Rodríguez, de categoría júnior, participará en la prueba de la Copa del Mundo XCO que se celebra en Nove Mesto, en la República Checa. Para el ciclista ourensano será su debut con el combinado nacional en una cita de las Junior UCI Series.

No será el único representante de la provincia en suelo checo, ya que Alejandro García (ex del CC Maceda y actualmente en el Mondraker Factory Team) competirá en la categoría sub-23, consolidando el gran momento que atraviesa el mountain bike ourensano a nivel mundial.