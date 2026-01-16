El Ourense Atletismo, a reinar en casa

La pasada semana fue el turno de los veteranos y mañana saltan al tartán de la pista corta de Expourense los absolutos. Turno para la Copa Gallega absoluta de clubes en la pista corta ourensana, con los nueve mejores equipos masculinos y los ocho femeninos buscando los títulos. El anfitrión Ourense Atletismo, que participará en las dos competiciones, tratará de revalidar el triunfo en la categoría femenina.

Después del título logrado el año pasado por el Celta Atletismo en la categoría masculina, éxito con el que rompía la hegemonía de la Sociedad Gimnástica de Pontevedra en las once ediciones anteriores, se espera en esta edición número 21 de la Copa un encuentro en el que los pontevedreses intentarán recuperar el trono autonómico y seguir sumando copas a las 11 que le acreditan como el conjunto gallego con más títulos. El Celta, por su parte, busca sumar su sexto trofeo. Para el tercer escalón del podio se posicionan tanto el Atletismo Sada como el Atletismo Narón, sin olvidar al Marineda Atlético o al Atletismo Santiago. Completan la participación el Ourense AStletismo, Lucus y Coruña Comarca.

En la categoría femenina el Ourense Atletismo parte, a priori, como el equipo a batir después del importante refuerzo experimentado por el conjunto de As Burgas en los últimos tiempos, que le han permitido levantar el trofeo en las ediciones de 2024 y 2025, además de conquistar el ascenso desde la Segunda División Nacional. Esa categoría la salvaba el Celta in extremis el pasado curso. Las célticas acudirán a Expourense con ganas de comenzar con buenas sensaciones esta nueva temporada.

La Gimnástica de Pontevedra será otro de los equipos que entren en la lucha por el título gallego en un campeonato en el que el Ría Ferrol, que lograba recuperar el puesto en la División de Honor, no suele acudir a esta cita con todo su potencial.

Esta Copa Gallega que se pone en marcha mañana a las 16:00 horas, representa un excelente banco de pruebas para poner a punto los últimos fichajes de los conjuntos de cara a las competiciones por clubes que comenzarán a finales de abril.