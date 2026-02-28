Apúntate a "Voxeo"

Por el rodillo del Instagram pasa una publicación de la cuenta de Vox Ourense. El ojo frena y el dedo da marcha atrás. Una joven vestida con camiseta de color verde partido levanta un cartón en el que se lee “afíliate a Vox”, también en verde corporativo. La calle no parece Ourense, el fondo desenfocado podría ser de Valladolid, Palencia, Zamora, Salamanca, Logroño, Albacete, Murcia o salir de la AI, pero la curiosidad hace que se caiga en el texto que acompaña la imagen: “Ourense no se cambia desde el sofá: se cambia con gente que da un paso al frente. Si compartes nuestras ideas y quieres que Vox esté cada vez más fuerte en la calle y en las instituciones, afíliate y forma parte del equipo de Vox Ourense”.

Dos publicaciones más abajo, un joven vestido con una camiseta de la misma tintada, delante del mismo fondo pero en plano más cercano y levantando el mismo cartón anima a seguir la cuenta local de la formación en X.

De las ideas para cambiar Ourense, una vez que el apelado se ha levando del sofá ni palabra

Las redes sociales de Vox Ourense repican lo que dice el líder Santiago Abascal, la campaña de las elecciones a las Cortes de Castilla y León y algunas voces autorizadas de la dirección nacional. De las ideas para cambiar Ourense, una vez que el apelado se ha levando del sofá ni palabra. Tampoco posición sobre el lío del alcalde con los placeros, su investigación por sobresueldo o de los fondos bloqueados por Hacienda al Concello. Temas secundarios con Castilla y León, Extremadura y Aragón en juego. Además del tomate de Murcia.

De Ourense ni palabra pero sí a pie de obra. Un vídeo en la segunda publicación enseña la carpa instalada el jueves en el Paseo de cinco y media a ocho de la tarde con el anuncio de que el viernes estarán de vuelta. El estado de la cuenta de la ultraderecha ourensana confirma la entrega a diario y con más clientela que los testigos de Jehová. En las últimas elecciones gallegas Vox sacó en Ourense 2.607 votos –300 menos que seguidores en Instagram y uno es el chófer de anécdotas–, 9.080 en las generales de 2023. Deberían advertir de que la afiliación es para obedientes o “voxeadores”. Santiago Abascal se desprende del dirigente “que consigue voto propio, Vox sólo pide sumisión”, denunció José Angel Antelo, líder murciano decapitado que, como Ortega Smith, se resiste a bajar los brazos. Y sin gobernar.